Thompson stiže u Varaždin? Evo kada bi se koncert trebao održati!

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj najavio je da će početkom prosinca u Areni uz Dravu koncert održati Marko Perković Thompson.

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj otkrio je da će početkom prosinca u dvorani Arena uz Dravu koncert održati Marko Perković Thompson.

"Imat ćemo, vrlo vjerojatno početkom dvanaestog mjeseca, koncert Thompsona u Areni. Zato jer je Varaždin otvoren grad. I bez obzira na moja politička uvjerenja, jer nikad nisam bio ni za kakve zabrane",

rekao je Bosilj za VTV Televiziju.

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda nekoć najljepša djevojčica na svijetu? Tvrdi da nije išla pod nož

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Gradonačelnik je dodao kako Varaždince uskoro očekuje bogat zabavni program. Podsjetio je na nastupe Plavog orkestra 31. listopada i Nene Belana 26. prosinca, a najavio je i brojne novitete tijekom adventskog razdoblja.

Thompson u Sinju - 6 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

"Ove godine na Adventu bit će toliko noviteta – klizalište olimpijskih dimenzija, odlični izvođači, bit će svega..." poručio je Bosilj, dodao je i da će detalje uskoro predstaviti direktorica Turističke zajednice Jelena Toth.

Thompson u Sinju - 5 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 3 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson stiže u Osijek? Ovi datumi predviđeni su za čak dva koncerta!

Podsjetimo, Thompson je 5. srpnja priredio spektakularan koncert na zagrebačkom Hipodromu, koji je okupio oko pola milijuna ljudi i o kojem se još uvijek priča.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je zapravo Ivan Zak? Ovo mu nije pravo prezime, a ''Tetovaža'' s Nedom Ukraden vinula ga je u zvijezde

Galerija 25 25 25 25 25

Ako se želite prisjetiti kako je to bilo na zagrebačkom Hipodromu, kliknite OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lejla Filipović pokazala kako izgleda njezina sestra, koju baš rijetko viđamo!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Zdravstveni razlozi spriječili su Ružicu u ostvarenju kulinarskog sna: ''Uvijek vrijedi pokušati...''

Pogledaji ovo Celebrity Bilman se našalio na račun Martine Tomčić: ''Evo, za one koji kažu da nemam...''