Bilman se našalio na račun Martine Tomčić: ''Evo, za one koji kažu da nemam...''

Davor Bilman na Instagramu je nasmijao vjerne pratitelje novom objavom posvećenom Martini Tomčić.

Član žirija Supertalenta Davor Bilman često u showu bude taj koji voli provocirati ostale članove žirija te se našaliti na njihov račun, a ovog puta na meti je bila Martina Tomčić.

Bilman je na Instagramu podijelio fotografiju s Martinom na kojoj se vidi samo dio njezina lica, a uz odrezanu fotografiju napisao je:

''Evo svima koji kažu da uopće nemam fotki s Martinom.''

Ona mu je u komentaru odgovorila emotikonima koji plaču od smijeha.

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda nekoć najljepša djevojčica na svijetu? Tvrdi da nije išla pod nož

Prošle godine također se našalio na njen račun, ali malo brutalnije nego sada.

''Jedva čekam da krene nova sezona i da vidim svoje drage prijatelje i Martinu'', napisao je u opisu.

Kako je ona reagirala, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je zapravo Ivan Zak? Ovo mu nije pravo prezime, a ''Tetovaža'' s Nedom Ukraden vinula ga je u zvijezde

Zašto je Maji Šuput malo nedostajalo da Bilmana u posljednjoj epizodi Supertalenta pogodi kokoškom? Saznajte OVDJE.

Kako izgleda zgodni sin Davora Bilmana, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fatalna novinarka na posao došla u vrućoj minici, istaknula se svaka oblina

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Tko je prelijepa Hercegovka o kojoj priča cijela regija? Proslavila se zbog Mate Bulića!

Pogledaji ovo Celebrity Kruži video! Lepa Brena zapjevala na svadbi u Splitu: "Pitaj Boga koliko ih je koštalo..."



