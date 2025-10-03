Zašto je Maji malo falilo da Bilmana pogodi s kokoškom?

Na pozornici Supertalenta pojavio se osebujni Tajvanac Papi Bucket i u samo nekoliko minuta uspio nasmijati i publiku i žiri. Njegov nastup bio je pravi spoj humora, iznenađenja i nepredvidivih trenutaka.
Na pozornicu Supertalenta zakoračio je osebujni natjecatelj iz Tajvana – Huang Zih Lung, umjetničkog imena Papi Bucket.
Od prvih riječi bilo je jasno da pred žirijem stoji netko poseban.
''Iskoristit ću svoju moć da nasmijem ljude. U Tajvanu se 80 posto ljudi smije'', rekao je simpatično i dodao kako ga je život odveo u neplaniranom smjeru – od studija fizike i snova o karijeri znanstvenika do scenskog performansa i komedije.
Kako je ispričao, čak mu je i gatara jednom prorekla da neće uspjeti u ničemu što radi.
''Pokušavam razbiti to proročanstvo. Moja žena podržava ovo što radim jer kaže da je tip koji živi svoje snove – najkul tip'', zaključio je.
Već prvim minutama nastupa Papi Bucket je osvojio publiku i ostavio žiri u šoku.
''Bez riječi smo…'', priznala je Maja, dok je Fabijan komentirao:
''Definitivno nešto drugačije. Ovako nešto još nismo vidjeli''.
No pravi show uslijedio je kada je Bilman počeo u rukama prevrtati jednu od kokoški s nastupa. To je iznerviralo Maju koja mu je u šali zaprijetila:
''Kad je dosta, dosta je! Nisam agresivna, ali kad mi pukne film – ne mogu radit s tobom. Pogodit ću te kokoškom ako ne prestaneš!''.
Cijela scena nasmijala je publiku, a Papiju Bucketu donijela još veću dozu simpatija.
Zaključak žirija
“Bilo mi je super zabavno i baš mi se sviđa – djetinjasto, kul, odlično napravljeno”, zaključio je Bilman, koji je unatoč kokošjoj “opomeni” na kraju bio oduševljen.
Publika je podržala Papija glasnim pljeskom, a žiri ga je jednoglasno poslao dalje.