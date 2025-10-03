Zašto je Maji malo falilo da Bilmana pogodi s kokoškom?

Na pozornici Supertalenta pojavio se osebujni Tajvanac Papi Bucket i u samo nekoliko minuta uspio nasmijati i publiku i žiri. Njegov nastup bio je pravi spoj humora, iznenađenja i nepredvidivih trenutaka.

Na pozornicu Supertalenta zakoračio je osebujni natjecatelj iz Tajvana – Huang Zih Lung, umjetničkog imena Papi Bucket.

Od prvih riječi bilo je jasno da pred žirijem stoji netko poseban.

''Iskoristit ću svoju moć da nasmijem ljude. U Tajvanu se 80 posto ljudi smije'', rekao je simpatično i dodao kako ga je život odveo u neplaniranom smjeru – od studija fizike i snova o karijeri znanstvenika do scenskog performansa i komedije.

Kako je ispričao, čak mu je i gatara jednom prorekla da neće uspjeti u ničemu što radi.

Huang Zih Lung, Supertalent, Maja i Bilman Foto: Nova TV

''Pokušavam razbiti to proročanstvo. Moja žena podržava ovo što radim jer kaže da je tip koji živi svoje snove – najkul tip'', zaključio je.

Već prvim minutama nastupa Papi Bucket je osvojio publiku i ostavio žiri u šoku.

Huang Zih Lung, Supertalent, Maja i Bilman Foto: Nova TV

Huang Zih Lung, Supertalent, Maja i Bilman Foto: Nova TV

''Bez riječi smo…'', priznala je Maja, dok je Fabijan komentirao:

''Definitivno nešto drugačije. Ovako nešto još nismo vidjeli''.

No pravi show uslijedio je kada je Bilman počeo u rukama prevrtati jednu od kokoški s nastupa. To je iznerviralo Maju koja mu je u šali zaprijetila:

''Kad je dosta, dosta je! Nisam agresivna, ali kad mi pukne film – ne mogu radit s tobom. Pogodit ću te kokoškom ako ne prestaneš!''.

Papi Bucket, Supertalent - 6 Foto: Nova TV

Papi Bucket, Supertalent - 5 Foto: Nova TV

Papi Bucket, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

Cijela scena nasmijala je publiku, a Papiju Bucketu donijela još veću dozu simpatija.

Zaključak žirija

“Bilo mi je super zabavno i baš mi se sviđa – djetinjasto, kul, odlično napravljeno”, zaključio je Bilman, koji je unatoč kokošjoj “opomeni” na kraju bio oduševljen.

Publika je podržala Papija glasnim pljeskom, a žiri ga je jednoglasno poslao dalje.