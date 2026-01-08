Brak ove fatalne plavuše s nogometašem slovio je kao savršen, no sve je srušila afera

Sylvie Meis kada god se pojavi na plaži mami poglede - i prolaznika, i paparazza.

Nizozemski model i TV voditeljica Sylvie Meis privukla je poglede na plaži u sunčanom Miamiju, gdje je uživala u odmoru od svakodnevice.

U elegantnom crnom bikiniju sa zlatnim detaljima, ležerno je šetala uz obalu, dok su sunčane naočale i decentni nakit upotpunili njezin besprijekoran izgled. Njezina zavidna figura u 48. godini ponovno je oduševila obožavatelje.

Sylvie Meis Foto: Profimedia

Sylvie Meis Foto: Profimedia

Iako je danas poznata po modnim suradnjama i televizijskim angažmanima, njezin život nije bio bez drame. Bila je u braku s poznatim nizozemskim nogometašem Rafaelom van der Vaartom, s kojim ima sina Damiána. Javnost ih je tada smatrala idealnim parom.

Sylvie Meis Foto: Profimedia

Poznato je i da se Sylvie tijekom braka s Rafaelom hrabro borila s rakom dojke.

Sylvie Meis Foto: Profimedia

No kraj njihove veze obilježila je drama koja je punila medijske stupce, piše Daily Mail. Na Staru godinu 2012. došlo je do fizičkog sukoba između para, nakon čega je Rafael van der Vaart priznao da je izgubio kontrolu i javno se ispričao. Prije incidenta, Van der Vaart je, pregledavajući supruzine poruke, otkrio da ga je varala s pilotom. Ipak, unatoč svemu, odlučili su se rastati u miru i ostati u korektnim odnosima zbog sina.

Sylvie Meis, Rafael van der Vaart Foto: Profimedia

Ni njezin drugi brak nije potrajao – 2020. udala se za umjetnika Niclasa Castella, no već 2023. objavili su da se razvode.

Sylvie Meis, Niclas Castello Foto: Profimedia

Danas, daleko od skandala, Sylvie uživa u suncu i miru, pokazujući da unatoč burnim životnim trenucima i dalje zna kako zablistati. Uz sve to, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama – na Instagramu je prati čak 1,3 milijuna ljudi.

Sylvie Meis Foto: Profimedia

