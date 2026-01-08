Romansa postaje sve ozbiljnija! Katy Perry s bivšim premijerom uživala na plaži

Katy Perry podijelila je djelić blagdanske atmosfere s fanovima, a najviše pažnje privukle su fotografije s Justinom Trudeauom.

Katy Perry na Instagramu je otkrila djelić blagdanske atmosfere – i to one koji je odmah zapalio društvene mreže.

Među nizom fotografija, posebno se istaknule one na kojima se nalazi njezin novi dečko, bivši kanadski premijer, Justin Trudeau.

Na jednoj pliva, a na drugoj pozira s pop pjevačicom - uz zalazak sunca ona ga je ljubila u obraz.

Katy Perry, Justin Trudeau Foto: Instagram

Katy Perry, Justin Trudeau Foto: Instagram

Fanovi su primijetili i fotku na kojoj pjevačica nosi ogrlicu sa zlatnim privjeskom javorovog lista, što mnogi smatraju da je posvetu njegovoj domovini.

Katy Perry, Justin Trudeau Foto: Instagram

U blagdanskoj objavi nije zaboravila ni bivšeg zaručnika Orlanda Blooma, pa je s pratiteljima podijelila i nježne prizore s njihovom kćerkicom Daisy, uživajući u zajedničkim trenucima.

Orlando Bloom Foto: Instagram

Podsjetimo, par je svoju vezu službeno potvrdio objavom na Instagramu u prosincu. Više o tome pisali smo OVDJE.

Katy Perry i Orlando Bloom Foto: Afp

Šuškanja o njihovoj romansi kružila su neko vrijeme prije toga, nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s Bloomom. Nedavno su proslavili su njen rođendan u jednom restoranu, a pri izlasku iz zgrade držali su se za ruke što je potvrdilo šuškanja. Fotografije pogledajte OVDJE.

Justin Trudeau Foto: Afp

Što je o Trudeauovoj novoj ljubavi rekla njegova bivša supruga Sophie čitajte OVDJE.

