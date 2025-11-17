Bivša supruga političara komentirala njegovu novu romansu s pjevačicom

Usred medijske buke oko nove romanse Justina Trudeaua njegova bivša supruga Sophie Grégoire odlučila je otvoreno progovoriti o tome kako se nosi s publicitetom i emocijama.

Sophie Grégoire, bivša supruga nekadašnjeg kanadskog premijera Justina Trudeaua, prvi je put javno reagirala na vezu svog bivšeg partnera i glazbenice Katy Perry.

Govoreći u podcastu "Arlene Is Alone" ovog tjedna, kanadska je govornica odlučila progovoriti o Trudeauovu novom ljubavnom životu. Kada ju je voditeljica Arlene Dickinson upitala kako ostaje smirena dok gleda medijsku pompu oko Trudeauova i Perryina odnosa, Grégoire, koja ima 50 godina, priznala je da se sve to ipak odražava na nju –barem kad kamere nisu uključene.

Sophie Grégoire i Justin Trudeau Foto: Profimedia

"Svi smo ljudska bića i stvari utječu na nas", priznala je i dodala da je normalno tako se osjećati.

"Kako reagirate na stvari, vaša je odluka. Stoga sam odlučila pokušati slušati glazbu umjesto buke", rekla je.

Istaknula je da je jedino na što doista može utjecati njezin vlastiti odgovor na cijelu situaciju, pa zato bira pristupiti svemu s poštovanjem, čak i kada joj nova veza bivšeg supruga budi razne osjećaje.

Katy Perry i Justin Trudeau - 2 Foto: Profimedia

"Vrlo sam svjesna da mnoge javne stvari mogu biti uznemirujuće, mi smo ljudi. Ono što radim s tim je moja odluka. Žena kakva želim postati kroz ovo je moja odluka", nastavila je.

"Znači li to da nemam emocija? Da ne plačem, ne vrištim, ne smijem se? Ne."

Justin i Sophie Trudeau godinama su slovili kao skladan par, zbog čega je objava razvoda 2023. godine mnogima došla kao šok.

Bivši kanadski par bio je u braku od 2005. te su roditelji troje djece: Xaviera (18), Elle-Grace (16) i Hadriena (11).

A romansa Justina i Katy Perry počela je prije nekoliko mjeseci, nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s Orlandom Bloomom.

Katy Perry i Orlando Bloom Foto: Afp

"Pjevačica je uistinu zaljubljena. Vrlo je sretna. Pokušava sve držati u tajnosti. Ne želi javno govoriti o toj vezi", otkrio je izvor za Daily Mail.

Justin Trudeau Foto: Afp

Prije nekoliko tjedana potvrdili su vezu izlaskom na večeru, gdje su ih fotografi uhvatili kako se drže za ruke.

Katy Perry - 1 Foto: Afp

