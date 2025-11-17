Marko i Iris Livaja ovom su romantičnom gestom potvrdili svoju neraskidivu ljubav!

Marko i Iris Livaja uživaju u Italiji, a na društvenim su se mrežama pohvalili s nekoliko prizora.
Par je posjetio Veronu, gdje su simbolično ostavili crveni lokot ljubavi s ispisanim imenima – "Marko i Iris" – kao znak svoje neraskidive veze. Ova tradicija, popularna među zaljubljenim parovima, dodatno je naglasila emotivnu dimenziju njihova putovanja.
Marko i Iris Livaja u Italiji Foto: Instagram
Nakon Verone nastavili su putovanje u Milano, gdje su uživali u opuštenim trenucima. Iris je na svom profilu podijelila i nježnu fotografiju, na kojoj zaljubljeni sjede zagrljeni, nasmijani i potpuno posvećeni jedno drugomu. Srce uz objavu samo je dodatno potvrdilo koliko uživaju u zajedničkom vremenu.
Marko Livaja, Iris Livaja Foto: Instagram
Naš uvijek skladan par nije prošao nezapaženo u listopadu na svadbi Markova suigrača. Više o tome pisali smo OVDJE.
Iris Livaja, Marko Livaja Foto: Vojko Basic / CROPIX
A znate li koja naša glazbena diva je ujna Iris Livaje? Više saznajte OVDJE.
Marko Livaja s obitelji Foto: Instagram
Marko Livaja, Iris Livaja Foto: Instagram
