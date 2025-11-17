Tko je samozatajni partner Lane Jurčević, s kojim čeka drugo dijete?

Lana Jurčević u dugogodišnjoj je vezi s Filipom Kratofilom, kojeg je dosad samo nekoliko puta pokazala na društvenim mrežama.

Lana Jurčević u nedjelju navečer objavila je da očekuje svoje drugo dijete u 42. godini.

Godinu dana nije je bilo na društvenim mrežama, a ovih je dana objavila svoju novu pjesmu posvećenu kćeri Mayli Lily, a zatim objavila i da je u blaženom stanju.

U spotu se pojavljuje upravo Mayla Lily, ali i Lanin samozatajni partner Filip Kratofil, s kojim čeka i drugo dijete.

Tko je Filip?

Lana i Filip zajedno su od 2017. godine, a svog je dečka pjevačica dugo uspjela sakrivati od javnosti. Filip se ne voli medijski eksponirati, pa se tako o njemu može naći vrlo malo informacija, ali one najvažnije ipak su dostupne.

Filip je inače specijalist digitalnog marketinga, a kao što piše na njegovu zaključanom profilu na Instagramu, on je i osnivač Lanine tvrtke La piel.

Lana ne dijeli privatne fotografije s Filipom, a na svom profilu objavila je tek nekoliko njihovih fotografija tijekom šest godina veze.

"On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve, pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida", objasnila je u intervjuu za Story 2020. godine.

Inače, Filip ima brata blizanca koji se zove Antonio, a on također ljubi jednu našu pjevačicu, Jelenu Žnidarić Zsa Zsu.

Filipovi roditelji vlasnici su restorana ''Zlatni medvjed'' na Sljemenu.

