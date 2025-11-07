Predivno! Lana Jurčević objavila spot u kojem se pojavljuje s kćerkicom i partnerom

Lana Jurčević objavila emotivnu pjesmu posvećenu kćerkici Mayli Lily, u spotu otkrila dosad neviđene privatne trenutke.

Nakon godinu dana izbivanja, pjevačica Lana Jurčević vratila se na scenu na najemotivniji mogući način – novom pjesmom posvećenom svojoj kćerkici Mayli Lily.

Dirljiva balada ''Dio mene'' dolazi u paketu s prekrasnim spotom u kojem se pojavljuje i mala Mayla, a koji prikazuje najnježnije trenutke iz Lanina privatnog života. Lana je pjesmu objavila na svoj rođendan, ali i ususret Maylinom drugom rođendanu.

Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily - 3 Foto: Screenshot

Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily - 4 Foto: Screenshot

Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily Foto: Screenshot

Spot obiluje toplinom i iskrenim emocijama – Lana u bijeloj haljini grli i igra se s Maylom, dok se u kadrovima pojavljuje i njezin partner Filip Kratofil. Njih troje zajedno dijele nježne trenutke koji odišu ljubavlju i obiteljskom srećom.

Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily - 5 Foto: Screenshot

Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily - 2 Foto: Screenshot

Uz profesionalno snimljene kadrove u bijelom, prozračnom prostoru, spot uključuje i dosad neviđene privatne snimke – od prvih obiteljskih zagrljaja do spontanih trenutaka svakodnevice.

Lana je pjesmu posvetila svojoj kćeri kao simbolu bezuvjetne ljubavi i inspiracije.

''Unatoč olujama i lošim prognozama... Tu smo ipak, zajedno. Ovu pjesmu posvećujem mom malom ''suborcu'', mojoj Mayli. Ti si moje malo čudo'', najavila je Lana pjesmu.

''Ovu pjesmu posvećujem i svim majkama. Onima koje su prošle sličan put, a najviše onima čije su ruke ostale prazne, ali su im srca i dalje puna ljubavi. Grlim vas'', rekla je Lana.

Mnogi su pratili njezinu emotivnu i zahtjevnu priču – od trudnoće koju je morala čuvati, do dugog boravka u bolnici, gdje su joj liječnici na samom početku rekli da trudnoća najvjerojatnije neće biti uspješna, da je to početak kraja. No, Lana je odlučila vjerovati u čudo, a upravo je to čudo danas vesela dvogodišnjakinja Mayla koja joj je promijenila život.

Lana Jurčević - 3 Foto: Lana Jurčević/Instagram

Glazbu ove dirljive balade potpisuje Natko Smoljan, koji je također zaslužan za produkciju i aranžman, a tekst su napisali Marko Novosel, Natko Smoljan, Ante Cash i Jura Blažević. Mix i master singla majstorski je odradio Bojan Šalamon Shalla. Spot je nastao u režiji Daria Radusina.

Ovo je Lanin prvi glazbeni projekt nakon duže pauze, a obožavatelji su oduševljeni toplinom i iskrenošću pjesme i spota. U vremenu kada se rijetko viđa toliko emocija u javnim istupima, Lana je još jednom pokazala da zna kako kroz glazbu prenijeti ono najintimnije – ljubav, zahvalnost i životnu radost.

Lana Jurčević - 9 Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Lana Jurčević - 1 Foto: Lana Jurčević/Instagram

