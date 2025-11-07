Pretraži
Predivno! Lana Jurčević objavila spot u kojem se pojavljuje s kćerkicom i partnerom

Piše J. C. , Danas @ 12:31
Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily - 1 Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily - 1 Foto: Screenshot

Lana Jurčević objavila emotivnu pjesmu posvećenu kćerkici Mayli Lily, u spotu otkrila dosad neviđene privatne trenutke.

