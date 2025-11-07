Sviđa li vam se ovaj preokret? Kći Nives Celzijus više nije plavuša!

Kći Nives Celzijus Taisha Drpić promijenila je frizuru, više nije plavuša.

Nives Celzijus na Instagramu je podijelila novi video sa svojom kćeri Taishom Drpić, a svu pozornost ukrala je njena nova frizura.

Naime, Taisha više nije plavuša nego brineta, a kako joj stoji smeđa kosa pogledajte u nastavku.

Taisha Drpić - 1 Foto: Instagram

Taisha Drpić - 3 Foto: Instagram

''Premijerno ja kao brineta'', napisala je Taisha.

Taisha redovito oduševljava i vlastitim modnim odabirom, a komplimenti na račun njezinih kombinacija nižu se ispod gotovo svake objave.

Nives Celzijus sa kćeri - 2 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus sa kćeri - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Osim Taishe, Nives ima i sina Leonea, kojeg je također dobila u braku s Dinom Drpićem. Mladić je preslika svog oca, a kako izgleda pogledajte OVDJE.

"Oni su sad već velika djeca, sin ima 18, kći će uskoro 17, već su to mali ljudi. Naravno da oni iziskuju majčinstvo bez obzira na godine, brigu i imam naviku da moram doći doma, moram im skuhati, provesti s njima neko vrijeme, ne moram, nego želim, ali su već dosta odrasli i odgovorni. Evo, i sad su sami doma jer Dino nije u Zagrebu. Sin se lijepo brine, pohvalio se da je Taishi skuhao bolonjez i da paze jedno na drugo", rekla nam je Nives.

Taisha Drpić - 9 Foto: Taisha Drpić/Instagram

Taisha Drpić - 10 Foto: Taisha Drpić/Instagram

