Prepoznajete li je? Bila je jedna od najfatalnijih Bondovih djevojaka!

Nekadašnja Bondova djevojka Barbara Carrera snimljena je u rijetkom javnom izlasku poslije dugo vremena.

Jedna od najupečatljivijih zvijezda osamdesetih, poznata po svojoj raznolikosti u ulogama, pojavila se u javnosti nakon dugo vremena na veliko oduševljenje obožavatelja.

Barbara Carrera, glumica koja i u 79. godini izgleda bezvremenski, proslavila se kao Bond djevojka Fatima Blush uz Seana Conneryja u filmu "Nikad ne reci nikad" iz 1983. godine. Ovih je dana snimljena u Beverly Hillsu, odjevena u elegantnu kombinaciju — crveni džemper, crni sako i dugu suknju.

Nekadašnja manekenka rođena u Nikaragvi izgledala je potpuno drugačije od razgolićenih izdanja u kojima smo je gledali kao zavodljivu Angelicu Nero u legendarnoj sapunici "Dallas".

Bondova djevojka u filmu "Nikad ne reci nikad", gdje je najpoznatijeg filmskog tajnog agenta glumio Connery, poslije uspjeha projekta je pazila koje su joj iduće uloge, čime je izgradila raznoliku karijeru. Kako je njezin lik Fatime Blush bila uvjerljiva negativka, Carreri su nudili brojne uloge antagonistica, no ona ih je sve odbijala.

"Pokušali su. Svaka ponuđena uloga bila je zla žena, zla žena, zla žena. I stalno sam ih odbijala. Ponekad na vlastitu štetu, jer su neke bile stvarno dobre", ispričala je jednom prilikom Carrera, koja je za ulogu Fatime Blush bila nominirana za Zlatni globus, a dobila je priliku dvaput biti na naslovnici Playboyja.

Svoju karijeru je počela u modelingu sa 17 godina, a vrlo brzo je dobila priliku zasjati na naslovnicama modnih magazina. Osim što je glumila u nizu uspješnica, Carrera je i uspješna slikarica, čiji su radovi izlagani u galerijama u Beverly Hillsu, Londonu i Hollywoodu, s cijenama do 12.000 dolara po djelu, a jedno vrijeme je bila nikaragvanska ambasadorica, primivši diplomatsku putovnicu od predsjednika Arnolda Alemána.

Triput se udavala, a ljubila je i brojne poznate muškarce. Njezino srce najduže je pripadalo novinaru Cameronu Dochertyju, a među ljubavnicima je bio i kumče kraljice Elizabete II. Henry Percy, 11. vojvoda od Northumberlanda.

U 79. godini Barbara Carrera i dalje zrači istom elegancijom koja ju je proslavila — od Bond djevojke, preko televizijske zavodnice i slikarice, do diplomatkinje. Uspjela je izgraditi karijeru po vlastitim pravilima, izbjegavajući zamke Hollywooda i ostajući — prava filmska ikona osamdesetih.

