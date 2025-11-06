Kovačićeva Izabel podijelila neodoljive prizore s nasljednicima, imali su iste outfite!

Izabel Kovačić podijelila je fotografije svojih nasljednika na Instagramu.
Izabel i njeni nasljednici imali su iste trenirke, a fotografije su raznježile javnost.
Trenirke koje su nosili Izabelinog su brenda lunilou.
''Slatkica, a majka prirodno lijepa'', ''Preslatki ste'', ''Radost i mir'', pišu im pratitelji u komentarima.
Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram
Izabel Kovačić i Mateo Kovačić - 8 Foto: Profimedia
Izabel Kovačić i Mateo Kovačić - 3 Foto: Profimedia
Luna i Ivan prije par tjedana slavili su i svoje rođendane, Luna 1., a Ivan 5., a kako su izgleda proslave pogledajte OVDJE.
Izabel je pak nedavno iznenadila objavom o velikoj promjeni u svom životu, više pročitajte OVDJE.
Izabel Kovačić Foto: Instagram
