Pogledajte video! Naša misica prvi put se predstavila na svjetskom izboru u Tajlandu

Hrvatska misica zablistala je u elegantnoj večernjoj haljini koja je naglasila njezinu siluetu, a dojam je upotpunila jednostavnom, ali profinjenom frizurom i nakitom.

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović, odradila je svoj prvi službeni nastup u sklopu prestižnog natjecanja.

Na svečanoj ceremoniji otvorenja 74. izdanja izbora u Tajlandu, lijepa Zadranka je prošetala pistom i predstavila se svjetskoj publici.

''Kakav je to osjećaj izgovoriti ime svoje zemlje na sav glas'', napisala je Laura ispod videa.

Za prvi nastup nosila je bijelo-srebrnkastu večernju haljinu s čipkastim i prozirnim detaljima. Otvorenih ramena i u kroju koji prianja uz tijelo, kreacija je istaknula njezinu figuru. Styling je zaokružila raskošnim visećim naušnicama i suptilnom ogrlicom od bisera, dok je kosu nosila raspuštenu, blago valovitu – jednostavno, ali efektno.

Glamurozan hod i njezina samouvjernost u prekrasnom izdanju izazvali su lavinu reakcija sa svih strana svijeta.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: PR

''Idemo kraljice'', ''Laura - Ruža Hrvatska'', ''Obožavam te'', ''Joj koliko je cura prelijepa, haljina je fantastična i pravi izbor. Želim vam što bolji plasman'', ''Pobjednica'', ''I prvo mjesto ide u Hrvatsku'', ''Divna, prelijepa'', ''Predivna, kakav pogleda, osmijeh, stas. Dostojna predstavljatii Lijepu našu'', ''Daleko najljepša'', ''Kakva predivna žena'', "Laura, prekrasna si, naprijed Hrvatska", "Podrška iz Francuske", "Šaljemo ljubav iz Kostarike", "Zapanjujuća", "Hrvatska stiže po krunu", "Ovako izgleda prava Miss Universe", "Hrvatska se ističe, kakva spektakularna žena. Djeluje tako drago i skromno. Iako nisam iz Hrvatske, želim joj da dođe do samog vrha natjecanja", "Predivna Laura, šaljemo podršku iz Indonezije", dio je komentara s Instagrama.

OVDJE pogledajte kako izgleda njezina majka, koja joj je dala važan savjet prije natjecanja.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

A kako izgleda frajer koji joj je osvojio srce pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović - 1 Foto: PR / Direkcija Miss Universe Hrvatske

Laura Gnjatović Foto: PR / Šime Aviani

