Skinula se za 30. rođendan: Njezine golišave fotografije brzo su postale viralne!

Kendall Jenner proslavila je 30. rođendan i fanove oduševila novim fotografijama s egzotične destinacije.

Kendall Jenner, jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki i članica slavne obitelji Kardashian-Jenner, proslavila je svoj 30. rođendan daleko od gradske vreve – na idiličnoj tropskoj lokaciji.

Zvijezda je na Instagramu objavila seriju fotografija koje odišu prirodnom ljepotom, minimalizmom i senzualnošću.

Na slikama, koje su ubrzo postale viralne, Kendall pozira uz more i u interijeru luksuzne vile potpuno gola, okružena plavetnilom oceana i toplinom sunca.

Kendall Jenner - 4 Foto: Instagram

Kendall Jenner - 5 Foto: Instagram

Kendall Jenner - 7 Foto: Instagram

Kendall Jenner - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Grše se pohvalio velikim uspjehom, sve je podijelio na Instagramu!

Fotografije su izazvale val komentara obožavatelja koji su slavljenici čestitali rođendan i pohvalili njezin sofisticiran i prirodan izgled.

''Ti si savršeno biće'', napisala joj je sestra Khloe Kardashian.

Kendall Jenner Foto: Profimedia

Kendall Jenner - 2 Foto: Instagram

''Perfekcija'', ''Anđeo'', ''Tijelo mojih snova'', ''Savršena si'', pisali su joj ostali.

Pogledaji ovo Celebrity Povratak iz sjene! Meghan Markle vraća se na filmsko platno, evo gdje ćemo je gledati

Kako je Kendall izgledala u mladosti pogledajte OVDJE.

Galerija 14 14 14 14 14

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Smjela haljina golih leđa s predubokim prorezom naglasila je sve zbog čega je ova žena posebna

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Lana Radeljak podijelila fotku zgodnog zaručnika, usput je otkrila i lijepu vijest!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je majka novog gradonačelnika New Yorka? Riječ je o filmskoj ikoni!