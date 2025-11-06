Povratak iz sjene! Meghan Markle vraća se na filmsko platno, evo gdje ćemo je gledati

Nakon osam godina daleko od kamera, vojvotkinja se vraća u središte pozornosti – i to na način koji će iznenaditi i njezine najveće obožavatelje.

Meghan Markle snima novi film u kojem će glumiti - samu sebe. Ova neobična odluka dolazi gotovo osam godina nakon što je napustila Hollywood kako bi postala radna članica britanske kraljevske obitelji, piše Daily Mail.

Dugoočekivani povratak na filmska platna događa se u sklopu Amazon MGM Studios produkcije naziva Close Personal Friends, gdje će se Meghan pridružiti zvjezdanoj glumačkoj postavi koju čine Lily Collins, Brie Larson i Jack Quaid. Film prati priču o dva para - jedan poznat, a drugi ne - i istražuje dinamiku prijateljstva i slavnih.

"Ovo je ogroman trenutak za Meghan i označava povratak onome što uistinu voli. Zatrpana je ponudama, ali ova joj se činila ispravnom. Princ Harry je u potpunosti podržava i samo želi da radi ono što je čini sretnom'', rekao je izvor za The Sun.

Vojvotkinja od Sussexa najpoznatija je po ulozi Rachel Zane u popularnoj seriji ''Suits'', a imala je i uloge u filmovima ''Horrible Bosses'', ''Get Him to The Greek'' i ''Remember Me''.

U podcastu je nedavno priznala kako joj gluma ponekad nedostaje, a još 2015. u blogu je napisala kako joj je uloga u Suitsu promijenila život.

"Sjećam se tog dana kao da je bio jučer. Obrazi su me boljeli koliko sam se smijala'', napisala je tada.

No, kako je njezina veza s princom Harryjem postajala ozbiljnija i javna, njezina glumačka karijera počela je stagnirati. Biograf Tom Bower tvrdi kako je tvorac serije Aaron Korsh planirao njezin izlazak iz serije već 2017. godine. U svojoj knjizi Revenge navodi kako su se ponude za veće uloge nakon toga prorijedile te da nije bilo ozbiljnih redatelja koji su je željeli angažirati.

Ovaj glumački povratak događa se u trenutku dok Meghan pokušava pronaći svoje mjesto između lifestyle brenda As Ever, javnih nastupa i ambicija u svijetu mode.

Pitanje koje se sada nameće jest: je li Meghanin potez da glumi samu sebe hrabar umjetnički iskorak ili pokazatelj traženja identiteta u svijetu koji se brzo mijenja?

