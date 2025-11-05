Znate li čija je ovo kći? Mama joj je kultna glumica koju ljudi obožavaju

U muškom odijelu i s zalizanom kosom Louisa Jacobson privukla je sve poglede.

Louisa Jacobson Gummer, 34-godišnja glumica i najmlađa kći Meryl Streep, pojavila se na modnom događanju u upečatljivom izdanju – u klasičnom muškom crnom odijelu s bijelom košuljom i kratkom frizurom koja je dodatno naglasila njezin modni izričaj.

Louisa je, baš kao i njezina slavna majka, diplomirala na Yale School of Drama, a publika ju je upoznala kroz ulogu Marian Brook u HBO-ovoj povijesnoj seriji ''The Gilded Age'', kojom je televizijski debitirala 2022. godine.

Louisa Jacobson Gummer Foto: Profimedia

Igrala je i u filmu ''Gone Hollywood'' te u najnovijem projektu ''The Materialists'', a na kazališnim daskama debitirala je 2019. kao Julija u "Romeu i Juliji".

Louisa Jacobson Gummer. Foto: Profimedia

Osim uspjeha u karijeri, Louisa je pažnju javnosti plijenila i vijestima iz privatnog života. U lipnju 2024. objavila je da je gej.

Louisa Jacobson Gummer Foto: Profimedia

Louisa Jacobson i Meryl Streep - 3 Foto: Profimedia

Prije toga, Louisa je bila u romantičnoj vezi s glumcem Jonathanom Higginbothamom, kojeg je upoznala upravo na Yaleu.

Louisa Jacobson Gummer Foto: Profimedia

Louisa Jacobson i Meryl Streep - 1 Foto: Profimedia

Louisa Jacobson - 6 Foto: Profimedia

