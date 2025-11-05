Znate li čija je ovo kći? Mama joj je kultna glumica koju ljudi obožavaju

U muškom odijelu i s zalizanom kosom Louisa Jacobson privukla je sve poglede.
Louisa je, baš kao i njezina slavna majka, diplomirala na Yale School of Drama, a publika ju je upoznala kroz ulogu Marian Brook u HBO-ovoj povijesnoj seriji ''The Gilded Age'', kojom je televizijski debitirala 2022. godine.
Louisa Jacobson Gummer Foto: Profimedia
Igrala je i u filmu ''Gone Hollywood'' te u najnovijem projektu ''The Materialists'', a na kazališnim daskama debitirala je 2019. kao Julija u "Romeu i Juliji".
Louisa Jacobson Gummer. Foto: Profimedia
Osim uspjeha u karijeri, Louisa je pažnju javnosti plijenila i vijestima iz privatnog života. U lipnju 2024. objavila je da je gej.
Louisa Jacobson Gummer Foto: Profimedia
Louisa Jacobson i Meryl Streep - 3 Foto: Profimedia
Prije toga, Louisa je bila u romantičnoj vezi s glumcem Jonathanom Higginbothamom, kojeg je upoznala upravo na Yaleu.
Louisa Jacobson Gummer Foto: Profimedia
Louisa Jacobson i Meryl Streep - 1 Foto: Profimedia
Louisa Jacobson - 6 Foto: Profimedia
