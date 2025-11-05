Tko je influencerica iz susjedstva za koju se šuška da je imala aferu s Yamalom?

Talijanska ljepotica na mrežama dijeli atraktivne prizore, a sada o njoj svi pričaju zbog navodne afere s mladom nogometnom zvijezdom.

Mlada zvijezda Barcelone, Lamine Yamal, prekinuo je vezu s pjevačicom Nicki Nicole nakon tri mjeseca. Iako je romansa bila kratka, pratila ju je velika pažnja medija, a sam nogometaš je odlučio prekinuti nagađanja i osobno potvrditi kraj.

Nedugo nakon objave, španjolski mediji raspisali su se o mogućem razlogu prekida – navodnoj aferi s talijanskom influencericom Annom Gegnoso.

Anna Gegnoso Foto: Instagram

Anna Gegnoso Foto: Instagram

Njihova priča nije započela tek sada. Spomenuti mediji povezivali ih još krajem 2024. godine, a sada se 18-godišnji nogometaš navodno u tajnosti susreo s njom u jednom hotelu u Milanu.

Lamine Yamal - 1 Foto: Lamine YamalLamine Yamal/Instagram

A tko je ova atraktivna brineta?

Anna Gegnoso rođena je 17. veljače 2005. godine u Napulju, a unatoč godinama, već je izgradila zavidnu karijeru influencerice i modela.

Galerija 11 11 11 11 11

Pogledaji ovo Celebrity Kakva euforija! Naš Slavonac i četvrti koncert u Beogradu rasprodao za tren oka

Na Instagramu je prati više od 700 tisuća ljudi, dok na TikToku ima čak 1.7 milijuna pratitelja, što je svrstava među najutjecajnije mlade influencerice u Italiji.

Na društvenim mrežama redovito objavljuje atraktivne prizore iz svog života – od modnih kombinacija, kojima zagolica maštu svojih pratitelja do putovanja. Upravo ime svakodnevno privlači pratitelje i osvaja lajkove.

Anna Gegnoso Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Skandal na izboru za Miss Universe! Natjecateljice napustile sastanak nakon vrijeđanja jedne od misica

Njezino ime sve je češće u središtu pažnje, posebno sada kad se spominje u kontekstu mlade nogometne zvijezde.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Duboki izrez: Za let avionom u prvi plan stavila je svoj raskošni dekolte

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Što je to sve nabacala na sebe? Ovaj bizaran outfit teško će nadmašiti!

Pogledaji ovo Celebrity Kako danas izgleda legendarna Marija iz ''Lud, zbunjen, normalan''? Osvanula je njezina rijetka fotka