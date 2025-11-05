Kako danas izgleda legendarna Marija iz ''Lud, zbunjen, normalan''? Osvanula je njezina rijetka fotka

Zajednički prizor Nataše i Tatjane izazvao je uzbuđenje i nostalgiju među korisnicima na Instagramu.

Tatjana Šojić, bosanskohercegovačka glumica koju domaća publika pamti kao nezaboravnu Mariju iz serije "Lud, zbunjen, normalan", pojavila se na rijetkoj novoj fotografiji – i odmah izazvala val emocija među obožavateljima.

Fotografiju na kojoj pozira nasmijana i opuštena objavila je naša glumica Nataša Janjić na Instagramu.

''Svi dragi razlozi dolaska u Sarajevo'', napisala je Nataša uz galeriju fotografija iz glavnog grda Bosne i Hercegovine te dala naslutiti da je riječ o nekakvom snimanju.

Jasna Đuričić i Tatjana Šojić - 2 Foto: PR

Dok je Tatjana u hit-seriji imala crvenu kosu, na najnovijoj fotki ima smeđu kosu, a njezino rijetko pojavljivanje u javnosti izazvalo je hrpu komentara.

''Super ste, slika s Tatjanom je predobra'', ''Ma daj'', ''Vi zračite, bravo'', ''Jako lijepo'', dio je komentara s društvenih mreža.

Tatjana Šojić Foto: Netflix

Tatjana Šojić Foto: Antonio Balic/Cropix

