Sjećate li se Topange iz velikog hita? Iza nje je velika borba

Danielle Fishel, mnogima poznata kao Topanga iz "Dječak upoznaje svijet", nastupala je u jednom televizijskom natjecanju nakon teške borbe s rakom.

Jedna od serija koja je obilježila mnoga djetinjstva bila je "Dječak upoznaje svijet" koji se koncentrira na odrastanje Coryja Matthwesa i njegovih prijatelja, dok iz djetinjstva ulaze u svijet odraslih.

Coryjev ljubavni interes bila je Topanga Lawrence, koju je glumila Danielle Fishel, pametna, neovisna i srčana djevojka koja je od tinejdžerice prerasla u ženu pred očima publike, te time obilježia djetinjstva milijuna gledatelja diljem svijeta. No iza kamere, Danielle je prošla put pun izazova, borbi, ali i uspjeha.

44-godišnja Danielle je odmalena pokazivala interes za glumu i javne nastupe, a njezini roditelji su prepoznali njezin talent te je već kao dijete počela nastupati u lokalnim kazališnim predstavama i reklamama.

Kao tinejdžerica preselila se u Los Angeles, gdje je dobila prve male televizijske uloge, među njima i nastup u seriji "Puna kuća". No prava prekretnica dogodila se kada je s 12 godina dobila audiciju za novi projekt televizije ABC tinejdžersku seriju o odrastanju, prijateljstvu i ljubavi.

Topanga je prvotno trebala biti samo sporedni lik u nekoliko epizoda serije "Dječak upoznaje svijet", no njezina karizma, prirodna toplina i kemija s glavnim glumcem Benom Savageom (Cory Matthews) oduševili su produkciju i publiku. Uloga je proširena, a Topanga je postala jedan od glavnih likova serije — i simbol zdravog, iskrenog prikaza ljubavi i prijateljstva tinejdžera 90-ih.

Serija je trajala od 1993. do 2000., a Topangina transformacija od ekscentrične djevojčice do zrele, samostalne žene pratila je generacije gledatelja koji su odrastali uz nju.

Nakon završetka serije, Danielle se pojavila u brojnim projektima — među njima su filmovi "National Lampoon Presents Dorm Daze" i "Boiling Pot", kao i gostovanja u popularnim serijama poput "Yes, Dear" i "The Dish", gdje je pokazala i svoj smisao za humor kao voditeljica.

Najveće iznenađenje došlo je 2014. kada je reprizirala svoju legendarnu ulogu u spin-off seriji "Girl Meets World" ("Djevojka upoznaje svijet"), gdje je ponovno glumila Topangu, sada odraslu ženu, suprugu i majku, čime je pružila nostalgičan povratak starim fanovima i istovremeno osvojila novu generaciju gledatelja.

Danielle Fishel nikada nije skrivala da je u tinejdžerskim danima prolazila kroz teško razdoblje s poremećajem prehrane i samopouzdanjem. U intervjuima je kasnije priznala da je u vrijeme najveće popularnosti serije bila pod pritiskom da izgleda "savršeno“, što je dovelo do opasnog gubitka kilograma.

U svom podcastu "Pod Meets World" se prisjetila kako je bilo odrastati u devedesetima s povećanim pritiskom da sve izgleda savršeno. Za razliku od svojih prijatelja koji "su mogli jesti sve", Fishel bi relativno brzo dobila na težini i imala okruglo lice. Zbog toga je u srednjoj školi konstantno morala gledati i paziti na kilažu.

"Ako bih imala komad pizze svaki dan za ručak i vrećicu čipsa, to bi se odmah vidjelo na meni", rekla je Fishell, dodavši kako je mrzila svoju najbolju prijateljicu koja joj je spočitnula da se udebljala, pa je napisala u dnevnik: "Možda više nikad neću jesti."

Lani je imala još težu bitku za zdravlje, kada joj je u ljeto 2024. dijagnostificiran rak dojke, zbog kojeg je morala ići na dvije operacije i 20 krugova radijacije.

"Da nisam bila uporna da idem na svoj godišnji pregled, vjerojatno mi ne bi pronašli. Da sam rekla "Napravila sam lani mamogram, bila sam dobro, koje su šanse da imam nešto u godinu dana? Bit ću dobro, pričekat ću, bilo bi mi gore", priznala je Danielle.

Iza sebe ima jedan propali brak s Timom Beluskom, kojeg je upoznala na fakultetu, i brak s Jensenom Karpom s kojim je 4. studenog proslavila sedmu godišnjicu braka te ima dva sina.

Sada, publika je imala priliku prisjetiti se vremena Topange u američkoj inačici emisije "Ples sa zvijezdama", gdje je dogurala do devete emisije. U jednoj emisiji, onoj posvećenoj posvetama, plesala je s partnerom Pashom Pashkovim na temu "Dječak upoznaje svijet", a na pozornici im se pridružio i danas 98-godišnji William Daniels koji je glumio profesora Georgea Feenyja.

I dalje je bliska s glumačkom ekipom iz "Boy Meets World", osobito s Benom Savageom i Riderom Strongom. Iako je Topanga bila njezina životna uloga, Danielle je pokazala da je više od ikone iz 90-ih — ona je žena koja je preživjela slavu, pronašla svoj glas i koristi ga da inspirira druge.

