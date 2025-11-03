Sjećate se djevojčice koju je proslavio ples s obrvama? Evo kako izgleda danas!

Djevojčica koju su proslavile njene obrve danas je odrasla žena s uspješnom karijerom i gotovo 800.000 pratitelja na Instagramu.

Ako ste na internetu bili aktivni u vrijeme Vinea i zlatnog doba YouTubea, sigurno se sjećate djevojčice koja je svojim obrvama osvojila svijet.

Kratki video u kojem Sarah Ellen ritmično ''pleše'' obrvama postao je pravi hit na tada mladom YouTubeu i Vineu i jedan od prvih viralnih videa u povijesti interneta.

U vrijeme kada još nije bilo TikToka ni Instagrama, Sarah je sa svega 13 godina postala globalna senzacija — a njezin video pod nazivom ''Sarah Ellen’s Eyebrow Dance'' širio se internetom, forumima i e-mailovima.

Sjećate li se njenog videa? Da, kakav je to hit bio!

Sarah Ellen - 3 Foto: Instagram

Sarah Ellen - 2 Foto: Profimedia

Iako se činilo da će taj trenutak slave brzo nestati, Sarah je uspjela pretvoriti svoju prepoznatljivost u ozbiljnu karijeru. Danas je uspješna manekenka, influencerica i glumica, a jedno je vrijeme glumila i u popularnoj australskoj sapunici ''Neighbours''.

Osim što se pojavljuje u modnim kampanjama i na naslovnicama časopisa, Sarah vodi i uspješan profil na Instagramu, gdje je prati više od 780 tisuća ljudi. Tamo dijeli modne kombinacije, beauty savjete i detalje sa svojih brojnih putovanja.

Sarah Ellen - 3 Foto: Profimedia

Sarah Ellen - 4 Foto: Profimedia

Sarah Ellen danas ima 28 godina i živi sasvim drugačijim životom od onog u kojem je postala poznata. No njezin legendarni ples s obrvama ostao je dio internetske povijesti – dokaz da ponekad i nekoliko sekundi na kameri može promijeniti život.

