Hercegovka koju regija obožava pokazala kako izgleda mjesec dana nakon poroda

Antonija Čerkez pokazala je kako izgleda mjesec dana nakon poroda, i sama je iznenađena rezultatom.

Pjevačica Antonija Čerkez na Instagramu je objavila fotografiju iz šetnje sa sinčićem kojeg je rodila prije mjesec dana.

Antonija je pažnju pratitelja usmjerila na svoj izgled, a priznala je da je i sama iznenađena svojim izgledom u tako kratkom roku.

Antonija Čerkez - 2 Foto: Instagram

''Evo da iskoristim ovu spontanu fotku, ne zezam se. Uglavnom, moram priznati da sam zadovoljna koliko brzo je nekako sve došlo ''na svoje'' – da se razumijemo nije to ni blizu onoga što je bilo koliko vam god ovo sad na osnovu fotke smiješno zvučalo. Zadovoljna sam ja mislim jer sam očekivala blagu katastrofu i da će biti puno gore. Imam skinuti još 5 kg. Nadam se i duboko vjerujem da kada budem mogla u teretanu, da će to brzo ići. Daj Bože zdravlja i da sve bude okej. Lako za kilograme'', napisala je uz fotografiju na kojoj se ispod majice vidi njen trbuh.

Antonija Čerkez Foto: Instagram

Antonija je sinu dala ime Adrian, a tko mu je otac pročitajte OVDJE.

Tko je lijepa Antonija koju regija toliko obožava saznajte OVDJE.

Antonija Čerkez - 1 Foto: Instagram

Antonija Čerkez - 3 Foto: Antonija Čerkez/Instagram

Ovog se ljeta Antonija i udala, a kako je izgledala kao mladenka pogledajte OVDJE.

