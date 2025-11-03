Snimka Davida Beckhama iz kuhinje hit je zbog ovog detalja koji su baš svi primijetili!

Victoria Beckham pokazala kakvu kuhinju imaju ona i David Beckham, jedan detalj odmah je pokrenuo lavinu komentara.

David Beckham nakon nogometne karijere posvetio se uzgajanju svog vrta, a više puta na društvenim mrežama pokazao je i da voli kuhati.

Njegova supruga Victoria nedavno je na društvenim mrežama podijelila snimku koja je pokazala ne samo koliko se dobro snalazi u kuhinji, već i jedan detalj koji je mnogima odmah zapeo za oko.

Povodom Halloweena, slavna modna dizajnerica objavila je video u kojem David priprema kolač, dok ga ona iza kamere bodri i zabavlja duhovitim komentarima.

''Kako ti ide, Davide?'' upitala je dok se on borio s vađenjem biskvita iz kalupa. Iako isprva nije sve išlo glatko, brzo je dokazao da mu mikser i čokoladna glazura nisu strani.

No, ono što je najviše privuklo pažnju gledatelja nije bio kolač, nego osvjetljenje u ladicama njegove kuhinje. Kad bi David izvukao ladicu, svjetla bi se automatski upalila — detalj koji su mnogi odmah proglasili genijalnim i izrazito praktičnim rješenjem koje žele u vlastitom domu.

''Više me impresionira kako je znao u kojoj je ladici zdjela'', ''Svjetla u ladicama omg'', ''O, obožavam svjetlo u ladici!!! Jednostavne stvari za mene'', pišu fanovi u komentarima.

Beckham, koji u slobodno vrijeme rado kuha kako bi se opustio, poznat je po tome da u kuhinji preuzima glavnu riječ. Victoria se često našali na vlastiti račun pa je uz snimku napisala: ''Opet pomažem Davidu u kuhinji... što bi on bez mene!''

Supružnici redovito dijele ovakve trenutke sa svojim obožavateljima. U jednoj od novijih objava Victoria je prikazala Davida kako priprema tradicionalni nedjeljni ručak za obitelj. Kad ga je pitala treba li pomoć, on joj je kroz smijeh odgovorio: ''Od koga?'' i odlučno dodao: ''Apsolutno ne. Drži se podalje!''

Victoria je potom nasmijano pitala: ''Što misliš pod tim da se samo držim podalje? Spremna sam pomoći'', na što se David našalio: ''Draga, nećemo praviti tost sa šunkom i sirom.''

