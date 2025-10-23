Victoria Beckham progovorila o suprugovoj aferi s bivšom asistenticom: "Preživjeli smo oluje..."

Victoria Beckham izjavila je da su je izazovi, uključujući navodnu Davidovu aferu, dodatno povezali sa suprugom.

Victoria Beckham progovorila je o navodnoj aferi svog supruga Davida Beckhama s Rebeccom Loos u otvorenom intervjuu za podcast "Call Her Daddy", koji vodi Alex Cooper.

Na pitanje o spekulacijama koje su godinama pratile njezin brak, Victoria je bez oklijevanja rekla da su ih upravo izazovi dodatno povezali.

"Znaš... toliko toga smo prošli, a nedavno smo proslavili 26. godišnjicu braka. Unatoč svemu, uvijek smo bili jedno uz drugo i preživjeli sve oluje", istaknula je.

Dokumentarna serija "Beckham", objavljena na Netflixu u listopadu 2023., dotaknula se glasina o Davidovoj aferi iz 2004. godine s bivšom asistenticom, no nikada nije izravno priznao krivnju. Iako su izostali termini poput "afera" i "Loos", David je govorio o "užasnom razdoblju" i osjećaju da se svaki dan osjećao bolesno.

Rebecca Loos, koja sada živi u Norveškoj i ima dvoje djece, optužila je Beckhama da je sebe prikazao kao žrtvu i da nije preuzeo odgovornost.

"Da, priče su bile grozne, ali istinite su... Mislim da je jedna stvar čuvati privatnost, a sasvim druga stvar obmanjivati javnost", ispričala je.

Redatelj dokumentarca Fisher Stevens rekao je kako smatra da je David zapravo bio iskren u seriji unatoč kritikama da se izbjegavala izravna konfrontacija s temom afere. Priznao je, međutim, da je bilo tema koje David nije želio otvoriti.

"Postoje dijelovi koje sam morao izrezati jer David jednostavno nije htio o tome govoriti", rekao je.

Unatoč svemu, Victoria i David danas su zajedno, a dokumentarac pokazuje njihovu borbu, bol i snagu braka kroz medijske oluje koje su ih godinama pratile.

