Internet bruji o novom strastvenom videu Davida i Victorije Beckham

David i Victoria Beckham zaplesali u izlasku, on joj je posvetio romantične riječi.
Njih dvoje zaplesali su u izlasku, a poljupcima i zagrljajima pokazali su da među njima i dalje postoji velika strast i ljubav i nakon 26 godina braka.
"Volim te, gospođo Beckham, iz mnogo razloga — zato što si moja supruga, zato što si mi podarila četvero prekrasne djece, zato što mi svakog dana pripremaš vitamine i zato što si svoju priču oživjela. Jako sam ponosan na put kojim si prošla i kojim još uvijek ideš, te na to što pokazuješ ljudima kroz kakve si se borbe morala probiti da bi došla do ovdje. Na to trebaš biti jako ponosna. A usput, za zapisnik — jako dobro radiš sendvič sa šunkom i sirom. Volimo te'', napisao je David u opisu.
''Plačem sretne sure, volim te toliko puno'', odgovorila mu je Victoria u komentaru.
Victoria Beckham - 3 Foto: Profimedia
Podsjetimo, na Netflixu je ovih dana izašao trodijelni dokumentarac ''Victoria Beckham''. U njemu će Victoria prikazati svoj put od članice grupe Spice Girls preko supruge nogometaša do uspješne modne dizajnerice.
Premijera je održana u Londonu, a kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.
Victoria Beckham - 9 Foto: Profimedia
Internetom su se već proširili neki detalji iz dokumentarca, a Victoria je otkrila da se borila s poremećajem koji je skrivala i od vlastite obitelji, više pročitajte OVDJE.
Victoria Beckham - 6 Foto: Profimedia
David i Victoria Beckham - 7 Foto: Profimedia
OVDJE pogledajte kako izgleda carstvo Beckhamovih vrijedno 111 milijuna funti.
David Beckham, proslava rođendana Foto: Instagram
