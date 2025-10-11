Internet bruji o novom strastvenom videu Davida i Victorije Beckham

David i Victoria Beckham zaplesali u izlasku, on joj je posvetio romantične riječi.

Bivši nogometaš David Beckham na svom Instagramu posvetio je romantični video svojoj supruzi Victoriji Beckham.

Njih dvoje zaplesali su u izlasku, a poljupcima i zagrljajima pokazali su da među njima i dalje postoji velika strast i ljubav i nakon 26 godina braka.

"Volim te, gospođo Beckham, iz mnogo razloga — zato što si moja supruga, zato što si mi podarila četvero prekrasne djece, zato što mi svakog dana pripremaš vitamine i zato što si svoju priču oživjela. Jako sam ponosan na put kojim si prošla i kojim još uvijek ideš, te na to što pokazuješ ljudima kroz kakve si se borbe morala probiti da bi došla do ovdje. Na to trebaš biti jako ponosna. A usput, za zapisnik — jako dobro radiš sendvič sa šunkom i sirom. Volimo te'', napisao je David u opisu.

''Plačem sretne sure, volim te toliko puno'', odgovorila mu je Victoria u komentaru.

Victoria Beckham - 3 Foto: Profimedia

Podsjetimo, na Netflixu je ovih dana izašao trodijelni dokumentarac ''Victoria Beckham''. U njemu će Victoria prikazati svoj put od članice grupe Spice Girls preko supruge nogometaša do uspješne modne dizajnerice.

Premijera je održana u Londonu, a kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

Victoria Beckham - 9 Foto: Profimedia

Internetom su se već proširili neki detalji iz dokumentarca, a Victoria je otkrila da se borila s poremećajem koji je skrivala i od vlastite obitelji, više pročitajte OVDJE.

Victoria Beckham - 6 Foto: Profimedia

David i Victoria Beckham - 7 Foto: Profimedia

OVDJE pogledajte kako izgleda carstvo Beckhamovih vrijedno 111 milijuna funti.

David Beckham, proslava rođendana Foto: Instagram

