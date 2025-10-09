Pogledajte kako izgleda carstvo Beckhamovih vrijedno 111 milijuna funti!

Dokumentarac Victorije Beckham dao je kratak uvid u tri nekretnine u kojima obitavaju članovi obitelji.

U četvrtak je na Netflix stigao dugoočekivani dokumentarac Victorije Beckham, koji pokazuje njezin put od članice sastava Spice Girls, preko supruge nogometne zvijezde do uspješne modne dizajnerice.

Večer prije održana je premijera u jednom londonskom kinu, a 51-godišnjakinja je bila odlično raspoložena.

U ovom dokumentarcu fanovima je pružila rijedak uvid u luksuznu imovinu koju dijeli sa suprugom Davidom Beckhamom, a čija se vrijednost procjenjuje na više od 111 milijuna funti. Dok se pripremala za važan trenutak – reviju na pariškom Tjednu mode, Victoria se pripremala na nekoliko lokacija.

Najviše scena snimljeno je na njihovu seoskom imanju u Cotswoldsu, izgrađenom 2018. godine. To je idilično imanje na engleskom selu, prepuno luksuznih detalja – više spavaćih soba, profesionalna kuhinja, sauna, bazen, teretana, nogometno igralište i čak safari-šator vrijedan 50.000 funti za goste. Na ovom imanju nalazi se i velik vrt u kojem David uzgaja povrće, kokoši te proizvodi vlastiti med. Nakon opsežnih renovacija posjed je procijenjen na oko 12 milijuna funti.

Godine 2016. Beckhamovi su kupili svoju gracioznu vilu u londonskom Holland Parku za 8 milijuna funti, a danas vrijedi oko 31 milijun funti. Kuća ima šest spavaćih soba, unutarnji bazen, vinski podrum i teretanu, kao i privatni aneks u kojem je nekoć živio njihov sin Brooklyn prije nego što se preselio u SAD. Prostor kombinira tradicionalni šarm londonske arhitekture – s visokim prozorima i drvenim detaljima – s minimalističkim suvremenim dizajnom od nehrđajućeg čelika i ravnih linija.

Krajem 2024. godine svoj bogati portfelj nekretnina Beckhamovi su obogatili megavilom u Miamiju, vrijednom 60 milijuna funti, s pogledom na Biscayne Bay. Izgrađena 2018., ta rezidencija nudi višestruke spavaće sobe, četiri kupaonice, luksuznu kuhinju za profesionalne chefove, privatno kino, spa centar i bazen s pogledom na ocean. Na krovu se nalazi rooftop lounge, a vanjski prostor ima potpuno opremljenu kuhinju na otvorenom i 124 metra duge obale uz more.

Jedina nekretnina koja nije prikazana u dokumentarcu, a Beckhamovi je i dalje posjeduju, jest apartman u Burj Khalifi u Dubaiju, koji su kupili 2009. godine. Apartman, vrijedan oko 4 milijuna funti (5 milijuna dolara), jedini je stan koji Beckhamovi drže potpuno privatnim.

