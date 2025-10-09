Jennifer Aniston o teškoj borbi da postane majka: ''Ljudi nisu znali moju priču...''

Jennifer Aniston progovorila je o problemima koje je imala dok je pokušavala imati djecu.

Iako je ostvarila brojne uloge u projektima koje danas gledamo, holivudska zvijezda Jennifer Aniston kroz svoju karijeru nije ostvarila jednu važnu ulogu - onu majke. Dok ju je javnost etiketirala kao sebičnu karijeristicu koja ne želi djecu, 56-godišnjakinja se u jednom intervjuu napokon otvorila i progovorila o bolnoj temi.

U novom izdanju britanskog izdanja Harper’s Bazaara, Aniston je progovorila o lažnim pričama koje su se o njoj godinama širile i duboko je pogađale.

"Ljudi nisu znali moju priču ni kroz što sam sve prošla pokušavajući stvoriti obitelj. Nisam išla po svijetu dijeleći svoje medicinske probleme – to nije ničija stvar. Ali dođe trenutak kad jednostavno više ne možeš ignorirati sve te glasine – o tome kako neću imati dijete jer sam sebična, jer previše radim. I da, to me pogađa. Ja sam samo čovjek – svi smo mi ljudi. Zato sam pomislila: "Dovraga, vrijeme je da kažem istinu"", poručila je Aniston, koju su mnogi mediji isticali kao faktor njezinog razvoda od Brada Pitta.

Godine 2022. priznala je kako je godinama pokušavala zatrudnjeti preko umjetne oplodnje, no bez uspjeha.

"Put do majčinstva za mene je bio jako težak. U kasnim tridesetima i četrdesetima prošla sam kroz svašta. Da nije bilo tih iskustava, nikad ne bih postala osoba kakva sam danas. Pokušavala sam zatrudnjeti", otkrila je Aniston, koja je pratila borbu svoje prijateljice i kolegice sa seta serije "Prijatelji" Courteney Cox. "Godinama sam prolazila kroz liječenja, pila kineske čajeve, pokušavala sve moguće metode. Danas bih dala sve da mi je netko tada rekao: "Zamrzni jajne stanice, učini to za sebe." Ali to jednostavno ne razmišljate tada. Sad je kasno – brod je otplovio – ali nemam ni najmanju žalost."

Priznala je da danas, s godinama, sve manje osjeća potrebu "ispravljati lažnu sliku o sebi".

"Ciklus vijesti danas je tako brz – sve prođe za 24 sata. Naravno, ima trenutaka kad osjetim potrebu da ispravim nepravdu, da kažem kako nešto nije istina. Ali onda se zapitam – moram li stvarno? Moja obitelj zna moju istinu, moji prijatelji znaju moju istinu", poručila je Aniston, koja je nedavno pronašla novog partnera, karizmatičnog hipnoterapeuta Jima Curtisa.

Uz toliko godina u Hollywoodu, uočila je kako postoje dvostruki standardi što se tiče starenja i žena.

"Ideja da postoji rok trajanja za žene jednostavno više ne postoji – to je zastarjelo razmišljanje. Nas ima više od polovice populacije… i, iskreno, nijedan od vas muškaraca ne bi bio ovdje bez nas. Mudrost i iskustvo starijih žena su iznimno vrijedni i mislim da u filmskoj industriji napokon vidimo stvarni napredak u tom smislu", zaključila je glumica čija je najpoznatija uloga ona Rachel Green u sitcomu "Prijatelji".

