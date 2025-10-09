Fanovi ne žele da im se vrati novac za koncert Halida Bešlića koji se trebao održati u Areni Zagreb

Halid Bešlić koncert u Areni Zagreb trebao je održati 20. prosinca ove godine.

Regiju je potresla smrt pjevača Halida Bešlića, koji nas je napustio nakon bolesti u sarajevskoj bolnici.

Njegov tim otkazao je brojne koncerte unaprijed, no Halid koncert u Areni Zagreb nije htio odgađati do zadnjega.

Ipak, 20. prosinca na žalost mnogih u Areni neće zapjevati on, ali fanovi ne žele otkazivanje koncerta i povrat novca kako je to organizator najavio.

Naime, brojni su na društvenim mrežama komentirali kako žele da se koncert održi njemu u čast s drugim izvođačima.

"Bilo bi lijepo da se koncert održi Halidu u čast, vjerujem da bi se jako puno izvođača odazvalo pa da se svi oprostimo s njim, na taj način bi mu odali počast. Vjerujem i to da bi nas, svoju publiku, Halid volio vidjeti s neba kako pjeva u glas njegove pjesme", "Ne otkazujte, pozovite pjevače da otpjevaju njegove pjesme, mnogi će se odazvati. Neka bude posljednji u njegovu čast", "A da nam ne vratite novac, nego njemu u čast napravite koncert?", "Novac donirajte u dobrotvorne svrhe i održite koncert! Ne smijemo zaboraviti da je Halid bio veliki humanitarac i veliki čovjek", "Skupite pjevače neka pjevaju njegove pjesme. Svi ćemo doći, pjevati njemu u čast", samo su neki od mnogobrojnih komentara vjernih Halidovih obožavatelja.

Srce Sarajeva sinoć je kucalo za Halida – pogledajte snimku drona s prepune Skenderije OVDJE.

Sin Halida Bešlića stigao među Sarajlije koje su pjevale očeve pjesme, tužne fotografije pogledajte OVDJE.

Kad je komemoracija za Halida te njegov pogreb, saznajte OVDJE.

