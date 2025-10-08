Srce Sarajeva kucalo za Halida - pogledajte snimku drona s prepune Skenderije!

Skenderija je preplavljena fanovima Halida Bešlića koji su se glazbom odlučili oprostiti od pjevača preminulog u 72. godini života.

Kralj narodne glazbe Halid Bešlić napustio nas je u utorak u 72. godini, a njegov odlazak mnoge je ostavio u velikom šoku.

Brojni glazbenici iz regije teško biraju riječi kojima opisuju pjevača, a neki su odgodili koncerte do iza dženaze i sprovoda koji su na rasporedu u ponedjeljak 13. listopada.

Kako bi se dostojno oprostili od voljenog pjevača, Sarajlije su se okupili na platou ispred Doma mladih. Više tisuća ljudi u nepreglednoj koloni pjevalo je, sviralo i apludiralo pokojnom pjevaču koji je ostavio nebrojeno mnogo hitova, a scene s terena dirnule su mnoge do suza.

Iako je poziv na okupljanje upućen nešto kasnije, mnogi nisu očekivali koliko će Skenderija biti ispunjena, a sve je snimljeno dronom.

