Srce Sarajeva kucalo za Halida - pogledajte snimku drona s prepune Skenderije!

Piše E.G., 08.10.2025 @ 22:01 Celebrity komentari
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 8 Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 8 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Skenderija je preplavljena fanovima Halida Bešlića koji su se glazbom odlučili oprostiti od pjevača preminulog u 72. godini života.

