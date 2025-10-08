Srce Sarajeva kucalo za Halida - pogledajte snimku drona s prepune Skenderije!

Skenderija je preplavljena fanovima Halida Bešlića koji su se glazbom odlučili oprostiti od pjevača preminulog u 72. godini života.
Brojni glazbenici iz regije teško biraju riječi kojima opisuju pjevača, a neki su odgodili koncerte do iza dženaze i sprovoda koji su na rasporedu u ponedjeljak 13. listopada.
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 11 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 9 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 7 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 4 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Kako bi se dostojno oprostili od voljenog pjevača, Sarajlije su se okupili na platou ispred Doma mladih. Više tisuća ljudi u nepreglednoj koloni pjevalo je, sviralo i apludiralo pokojnom pjevaču koji je ostavio nebrojeno mnogo hitova, a scene s terena dirnule su mnoge do suza.
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 7 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 5 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 5 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Iako je poziv na okupljanje upućen nešto kasnije, mnogi nisu očekivali koliko će Skenderija biti ispunjena, a sve je snimljeno dronom.
Snimku možete vidjeti OVDJE.
Na okupljanje je stigao i Halidov sin Dino, a više o tome pogledajte OVDJE.
Riječi koje je Bešlićeva supruga Sejda izgovorila mnogima su slomile srce. Više pročitajte OVDJE.
