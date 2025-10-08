Sarajevo se oprašta od Halida Bešlića, fanovi uz pjesmu odali počast kralju narodne glazbe

Fanovi Halida Bešlića došli su ispred sarajevskog Doma zdravlja kako bi se pozdravili s pjevačem koji je preminuo u 72. godini.
Osim što ga mnogi pamte po brojnim hitovima, Halid Bešlić upisao se u knjige kao i veliki humanitarac i simbol dobrote koji je tijekom ratnih godina održao više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe za one najpotrebitije.
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 5 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 4 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Velik broj njegovih obožavatelja večeras se okupio ispred sarajevskog Doma mladih kako bi odali počast preminulom pjevaču.
Plato ispred Doma mladih ispunjen je tišinom, suzama i pjesmom, a velik broj građana zajednički je izrazio tugu, ali i zahvalnost za sve što je Halid ostavio iza sebe - neizbrisiv trag u glazbenom, kulturnom i emotivnom životu tog grada i zemlje, kao i regije.
Na ulazu je postavljena velika fotografija ispred koje ljudi mogu ostaviti cvijeće i izreći posljednje zbogom.
