Sarajevo se oprašta od Halida Bešlića, fanovi uz pjesmu odali počast kralju narodne glazbe

Fanovi Halida Bešlića došli su ispred sarajevskog Doma zdravlja kako bi se pozdravili s pjevačem koji je preminuo u 72. godini.

Smrt kralja narodne glazbe Halida Bešlića u 72. godini mnoge je ostavila u velikom šoku. Više od 24 sata kasnije njegovi kolege iz regije opraštaju se od njega, a neki su odgodili planirane nastupe.

Osim što ga mnogi pamte po brojnim hitovima, Halid Bešlić upisao se u knjige kao i veliki humanitarac i simbol dobrote koji je tijekom ratnih godina održao više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe za one najpotrebitije.

Galerija 26 26 26 26 26

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 5 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 4 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Velik broj njegovih obožavatelja večeras se okupio ispred sarajevskog Doma mladih kako bi odali počast preminulom pjevaču.

Pogledaji ovo Celebrity Objavljena osmrtnica Halida Bešlića, poznati su svi detalji pogreba

Plato ispred Doma mladih ispunjen je tišinom, suzama i pjesmom, a velik broj građana zajednički je izrazio tugu, ali i zahvalnost za sve što je Halid ostavio iza sebe - neizbrisiv trag u glazbenom, kulturnom i emotivnom životu tog grada i zemlje, kao i regije.

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 5 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 5 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 7 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Na ulazu je postavljena velika fotografija ispred koje ljudi mogu ostaviti cvijeće i izreći posljednje zbogom.

Više potražite u fotogaleriji.

Riječi koje je Bešlićeva supruga Sejda izgovorila mnogima su slomile srce. Više pročitajte OVDJE.

Zbog Halidove smrti Petar Grašo odgodio je koncerte u Mostaru i Sarajevu. Više potražite OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Zvijezda Eurosonga privedena! Vlasti pokrenule veliku istragu koja je potresla zemlju

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Kako izgleda supruga Bobana Rajovića? Udala se za njega sa samo 19 godina

Pogledaji ovo Celebrity Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca

Pogledaji ovo Celebrity Halid Bešlić otišao je sa željom koja je ostala neispunjena: "Nismo dočekali..."