Shrvani kolege opraštaju se od Halida: ''Nisam znao da će nam ovo biti zadnji susret''

Brojna lica s naše scene opraštaju se od Halida Bešlića na društvenim mrežama nakon tužne vijesti da je preminuo.

Regiju je potresla vijest da je preminuo kralj narodne glazbe Halid Bešlić u 72. godini života.

Na društvenim mrežama od njega se sada opraštaju brojna poznata lica koja su s njim surađivala, a među prvima se oglasila Indira Levak.

''Duboko me potresla tužna vijest koju sam upravo saznala! Zar si nas i ti napustio, brate Halide?! Ne mogu vjerovati, srce se stislo, a suze naviru same! Pišem ovo u nevjerici jer još uvijek mislim da je san, da ću se probuditi, nazvati te i čuti tvoj glas koji će mi s one strane reći: ''Dobro sam. Kako si mi ti?'' Ali to se neće dogoditi... Zato neka anđeli preuzmu tvoju dobru dušu, neka te sprovedu u raj nebeski, gdje ćemo se jednom opet sresti u vječnosti i zapjevati našu omiljenu ''Iskru'' baš kao nekada... Voli te tvoja sestra Indira i znaj da ćeš u mom srcu živjeti dok god kuca pod ovim nebom... Neka ti je vječna slava i hvala za sve lijepe trenutke koje si priuštio svojoj publici i nama koji smo te neizmjerno voljeli. Iskrena sućut obitelji'', napisala je.

Dirljivu fotografiju objavio je i Marko Kutlić.

''Od Drave do Vardara,

nema te fešte

koja se završila

bez tvoje pjesme.

Nisam znao da će nam ovo biti zadnji susret.

Beskrajno sam zahvalan na prilici da stanem s tobom na istu pozornicu. Počivaj u miru Božjem, kralju, princu narodne muzike!''

''U meni jesen je… U meni tuga je… Otišao je jedan od najvećih'', napisao je bolno i kratko Dalibor Petko.

Halidu je objavu posvetila i Dragana Mirković.

''Dragi moj Halide, ne mogu vjerovati da je naš susret u Sarajevu prije samo tjedan dana bio posljednji. Nikada neću zaboraviti naše prijateljstvo od 40 godina, naša druženja, naše zajedničke koncerte. Nikada neću zaboraviti tebe jer si čovjek vrijedan ljubavi, poštovanja i pamćenja. Voli te tvoja Gaga'', napisala je.

''Ode NAŠ Halid. 'Ko će sad tu prazninu popuniti svojom posebnošću, iskrenošću i dobrim duhom ljudskosti koju si živio svakim dahom… Bosanski KRALJU, kojeg svi svojatamo i nazivamo NAŠIM! Tvoj spomenik je duboko ugraviran u NAŠA srca, kroz sve ono što s tobom i tvojim pjesmama smo doživjeli. Svaka tvoja nota ljudskosti će odzvanjati jedinstvenim glasom u ovim uplakanim srcima zauvijek! Dok dišem, ja ću te spominjati cijelim svojim bićem i moliti Gospodara da te nagradi svakim dobrom, što si i zaslužio. Porodici Bešlić, mojom familiji, neka Bog podari zdrav razum u ovim teškim trenutcima. Volim vas'', tužan je Enis Bešlagić.

''Otišao je Čovjek. U svakom smislu te riječi. Zbogom, Halide. Ako postoji utjeha, nema zaborava dok je tvoje pjesme u svima nama...'' napisao je Sandi Cenov.

Oglasila se i Maja Šuput.

''Počivajte u miru dragi Halide. Čast mi je što smo se poznavali, što smo dijelili pozornice, što sam odrasla s vašim pjesmama... Možda ste napustili jednu pozornicu, ali zapravo dok je pjesama tu ste zauvijek s nama'', napisala je.

Sućut su izrazili još i Sandi Pego, Ana Begić Tahiri, Ammar Mešić i brojni drugi.

Poznati se opraštaju od Halida Bešlića - 1 Foto: Instagram

Poznati se opraštaju od Halida Bešlića - 2 Foto: Instagram

Poznati se opraštaju od Halida Bešlića - 3 Foto: Instagram

