Indira uputila riječi podrške legendarnom Halidu Bešliću: ''Stalno si mi u mislima...''

Indira Levak prisjetila se druženja s Halidom Bešlićem i poželjela da mu što prije bude bolje.
Pjevačica Indira Levak na Instagramu je podijelila fotografiju s Halidom Bešlićem za čije su stanje zabrinuti mnogi diljem regije.
"Stalno si mi u mislima i srcu... da mi što prije ozdraviš i ponovo nas sve zagrliš svojom dobrotom i pjesmom.., brate, prijatelju,.. volim te", napisala je Indira.
Halid Bešlić, ikona narodne glazbe, već neko vrijeme nalazi se na liječenju u Sarajevu, smješten na odjelu onkologije.
''Prije dva dana bio sam kod njega, proveli smo zajedno oko dva, tri sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno se po njegovom govoru i ponašanju ne bi reklo da je bolestan. Jako je dobar, mentalno je jak. Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali se dobro nosi s tim'', rekao je pjevač Osman Hadžić za Telegraf.
Pjevaču su liječnici naredili da narednih mjesec dana ne radi, kako bi imali jasniju sliku o bolesti i prognozama.
''On mi je rekao da i za Novu godinu, što ima dogovoreno u Sarajevu, do kraja mjeseca mora znati sve o svom stanju. Jedino smo o tome pričali. On ne izgleda kao da je bolestan. Apsolutno je isti kao i prije ove situacije. Da ga čovjek sretne na ulici, ne bi pomislio da je bolestan'', rekao je glazbenik.
Poruku podrške Halidu je poslala i Hanka Paldum. Što je rekla pogledajte OVDJE.
Halidovo stanje komentirao je i njegov menadžer Damir Ramljak.
''Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi, tako da doktori planiraju da ga malo puste doma. Dobro je reagirao na ovu terapiju koju su mu dali sad u bolnici. Čak ima namjera da ga puste malo da ode doma, malo da se odmori od bolnice, pa će dalje doktori vidjeti što i kako, ali kako sad stvari stoje, to ide na bolje'', rekao je za IN magazin.
''Koja je dijagnoza njega? Dijagnoza je ono što sam ja rekao u početku, da je to jetra, da li je to otišlo i dalje ja to ne bi sudio, oni najviše gledaju to na jetri, da jetra funkcionira i da se taj dio smiri.''
Unatoč zdravstvenim izazovima, Halid još uvijek planira održati veliki koncert u zagrebačkoj Areni, najavljen za 20. prosinca, čime bi obilježio svoj sedmi nastup u toj dvorani.
Kako se sa svime nosi Halidova supruga čitajte OVDJE.
