Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."

Halid Muslimović otkrio je da se Halid Bešlić dobro nosi s terapijama unatoč teškom zdravstvenom stanju, a zajedno sa suprugom Sejdom vodi bitku s bolešću.

Pjevač Halid Muslimović (64) pojavio se na proslavi punoljetstva sina estradnog menadžera Baneta Obradovića, gdje je govorio o zdravstvenom stanju svog dugogodišnjeg prijatelja Halida Bešlića (71). Otkrio je i jesu li se u posljednje vrijeme čuli.

"Prije nekoliko dana smo se čuli preko WhatsAppa. Gledali smo se, odmah sam se našalio, a on to uvijek prihvati. Rekao sam mu: 'Sreća da nisi imao operacije, sve bi ti popucalo!' Bio je dobro raspoložen, jak je, ima volje i želje, i mislim da će pobijediti", rekao je Muslimović za Telegraf.

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

Pogledaji ovo inMagazin Počinje Supertalent! Otkrivamo sve detalje nove sezone: ''Čak i ja koji sam najveći mrgud sam se iznenadio!''

Dodao je da nije ulazio u detalje, ali da Bešlić trenutno prolazi kroz terapije i da se dobro drži. Spomenuo je i njegovu suprugu Sejdu, koja se također suočava s teškom bolešću.

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Halid Bešlić - 2 Foto: Dario Horvat

"Da, oboje su u teškom stanju. Nisu toliko stari da bi nas napustili, vjerujem da će oboje to prebroditi. Nisam bio u bolnici, ali čuo sam da su smješteni u sobe jednu do druge. Takav je život, ali on je pun elana i vjerujem da će izdržati", zaključio je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Skratite vrijeme uz kviz o hitu ''Kako se riješiti frajera u 10 dana?''

OVDJE pročitajte detaljne informacije o Halidovu zdravlju.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ona će uskoro imati 70 godina?! Mladolikost kraljice reality klana tema je svjetskih tabloida

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Vaterpolsko vjenčanje! Za našeg Barakudu udala se sestra suigrača, a kum je bio još jedan vaterpolist

Pogledaji ovo Celebrity Selena Gomez se udaje ovaj mjesec? Ovi potezi nagovještavaju svadbu godine!