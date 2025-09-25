Selena Gomez se udaje ovaj mjesec? Ovi potezi nagovještavaju svadbu godine!

Selena Gomez ovoga mjeseca sprema vjenčanje s Bennyjem Blancom, a uzvanici već stižu u Kaliforniju.
Na Instagram stranici svog brenda Rare pjevačica je podijelila fotografiju stola prepunog Rare šminke, uključujući puder, rumenilo i ruž.
Na stolu su se našli i mobitel na kojem je svirala pjesma "Pick It Up" Cardi B s Gomez kao gostujućom pjevačicom, crne sunčane naočale i srebrna torbica.
"Ja cijeli vikend", napisala je.
Selena Gomez - 2 Foto: Instagram
Objava na Instagram Storyju dala je naslutiti da će cijeli vikend biti u punom make-upu, što ima smisla jer će za vjenčanje htjeti izgledati najbolje. TMZ je u srijedu objavio kako se Gomez udaje ovog vikenda, a PETA joj je već poslala poklon.
Selena Gomez - 1 Foto: Afp
Paris Hilton i Martin Short navodno će prisustvovati ceremoniji u Kaliforniji, dok još uvijek nije potvrđeno hoće li doći Taylor Swift.
Gomez nije skrivala uzbuđenje kada je prije dva tjedna u emisiji The Tonight Show kod Jimmyja Fallona govorila o vjenčanju s Blancom.
Selena Gomez - 1 Foto: Selena Gomez/Instagram
Zajedno s kolegama iz serije "Only Murders in the Building", Steveom Martinom i Martinom Shortom, pojavila se u emisiji u utorak.
Na pitanje o planiranju svadbe, za koju se vjeruje da će se održati krajem mjeseca, rekla je: "Predivno je. Jako sam sretna. Sve ide dobro. Tako sam uzbuđena."
Selena Gomez - 4 Foto: Selena Gomez/Instagram
Steve se tada našalio: "Siguran sam da će naše pozivnice stići svakog dana", a Selena je potvrdila da su pozvani.
Par je svoju vezu potvrdio u prosincu 2023., a godinu kasnije su se zaručili, a Benny ju je zaprosio prstenom čija je vrijednost procijenjena na milijun dolara.
Selena Gomez - 5 Foto: Selena Gomez/Instagram
Selena je nedavno proslavila i djevojačku zabavu, a više pročitajte OVDJE.
