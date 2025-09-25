Selena Gomez se udaje ovaj mjesec? Ovi potezi nagovještavaju svadbu godine!

Selena Gomez ovoga mjeseca sprema vjenčanje s Bennyjem Blancom, a uzvanici već stižu u Kaliforniju.

Selena Gomez dala je veliki nagovještaj da se ovog vikenda udaje za Bennyja Blanca.

Na Instagram stranici svog brenda Rare pjevačica je podijelila fotografiju stola prepunog Rare šminke, uključujući puder, rumenilo i ruž.

Na stolu su se našli i mobitel na kojem je svirala pjesma "Pick It Up" Cardi B s Gomez kao gostujućom pjevačicom, crne sunčane naočale i srebrna torbica.

"Ja cijeli vikend", napisala je.

Selena Gomez - 2 Foto: Instagram

Objava na Instagram Storyju dala je naslutiti da će cijeli vikend biti u punom make-upu, što ima smisla jer će za vjenčanje htjeti izgledati najbolje. TMZ je u srijedu objavio kako se Gomez udaje ovog vikenda, a PETA joj je već poslala poklon.

Selena Gomez - 1 Foto: Afp

Paris Hilton i Martin Short navodno će prisustvovati ceremoniji u Kaliforniji, dok još uvijek nije potvrđeno hoće li doći Taylor Swift.

Gomez nije skrivala uzbuđenje kada je prije dva tjedna u emisiji The Tonight Show kod Jimmyja Fallona govorila o vjenčanju s Blancom.

Selena Gomez - 1 Foto: Selena Gomez/Instagram

Zajedno s kolegama iz serije "Only Murders in the Building", Steveom Martinom i Martinom Shortom, pojavila se u emisiji u utorak.

Na pitanje o planiranju svadbe, za koju se vjeruje da će se održati krajem mjeseca, rekla je: "Predivno je. Jako sam sretna. Sve ide dobro. Tako sam uzbuđena."

Selena Gomez - 4 Foto: Selena Gomez/Instagram

Steve se tada našalio: "Siguran sam da će naše pozivnice stići svakog dana", a Selena je potvrdila da su pozvani.

Par je svoju vezu potvrdio u prosincu 2023., a godinu kasnije su se zaručili, a Benny ju je zaprosio prstenom čija je vrijednost procijenjena na milijun dolara.

Selena Gomez - 5 Foto: Selena Gomez/Instagram

Selena je nedavno proslavila i djevojačku zabavu, a više pročitajte OVDJE.

