Borba za pregače, ali i snove: Tko su prvih sedam kandidata koji su izborili svoje mjesto u top 21?

Vodimo va u kuhinju, gdje opstaju samo oni koji razumiju pravila, ali se i usude pomicati granice. Potvrđeno je to još jednom u MasterChef kuhinji. Od 11 kandidata, sedmero njih uspjelo je izboriti mjesto u daljnjem natjecanju. Tko - otkriva naša Dijana Kardum za IN magazin.

U najpoznatijem kulinarskom showu u Hrvatskoj prava je akcija. Jer kandidati se ne bore samo za ulazak u daljnje natjecanje, već za ostvarenje sna. Nakon prvih izazova, sedam kandidata izborilo je mjesto u top 21. A neki su iz izazova izašli s ozljedama.



''To je bio pravi stres test. Mario je tražio od mene da probudi želju i borbu u meni i time sam ja njemu to doslovno dokazao, da ja imam tu želju i borbu koju on traži'', priča Antonio Detić.



''U kuhinji je napeto. Puno adrenalina i akcije'', dodala je Endrina Muqaj.

Za neke je ovo bio test izdržljivosti, prilika da probude borca u sebi i pokažu što sve znaju. Za druge – povratak. Nova prilika da se pokažu u punom sjaju.

''Pa prošle godine je bila cijela ona shema da je baka htjela da ja idem na MasterChef i onda sam to radi nje išao. Ogromna je razlika. Puno sam ozbiljniji što se tiče kuhanja sada. Puno sam ozbiljniji što se tiče natjecanja. I imam, spreman sam'', govori Mark Ettinger.

Spremni su i ostali kandidati koji su izborili svoje mjesto u timu Marija Mihelja.



''Kuhinju sam otkrio kada sam otišao u mirovinu. Kad sam morao doma ženi i djeci kuhat. To je prvi početak mog kulinarskog iskustva'', govori Zoran Đosić.

''Motivacija za prijavu u ovaj show je prvenstveno neko novo iskustvo, upoznavanje novih ljudi i eto izlaženje iz zone komfora, sve što čovjek može zamislit'', dodala je Danijela Blažević.

Za mnoge od njih, kulinarstvo je bilo samo hobi. No sada… možda postane i profesija.



''Što bih željela ostvarit ovim showom. Još ne znam. Nekako me život vodi prema tom kulinarstvu. Uvijek je tu bio samo hobi. A u nekim sam godinama kad bih možda mogla promijeniti profesiju. Pa tko zna. Imam svašta nešto na umu. A sada ćemo vidjeti'', kaže Danijela.



''Već godinama pratim MasterChef emisije i oduvijek sam smatrala to nešto izuzetno zanimljivo, pritom volim da kuvam i tela sam da se oprobam u celom izazovu'', govori Bojana Banda.



''Moja najveća motivacija za MasterChef jest zapravo da želim da vidim kako to moje kuhanje koje nije u mojoj kući, u mojoj kuhinjii izgleda u jednom ovakvom prostoru, među ovakvim ljudima i sa ovakvim chefovima. Zapravo želim da vidim koje je to mjesto moje, u kuhinji'', kaže Selma.



''Uvijek su me zanimali ti neki novi mirisi, okusi koji su stalno izlazili iz kuhinje'', priča Antonio Detić.

Napetost, brzina i timski rad – za neke natjecatelje to je pravo okruženje. No kada je potrebno, znaju preuzeti inicijativu.



''Ovisi o prigodi. Većinom sam soko igrač ali kliknula sam sa ukućanima i mislim da će bit fantastično'', govori Endrina.



''Najgori kulinarski zadatak. Pa mislim da ih nema toliko da su neki najgori.Meni je to sve ok, tako da baš neki onaj najgori nemam'', kaže Zolran Đosić.

Pred njima je sada daljnja borba. Kuhinja će postati sve užarenija, a izazova je sve više. No strasti prema kuhanju ne nedostaje.



''Očekujem da se dobro zabavim, očekujem da naučim razno razne stvari. Što životne što, što se tiče kuvarstva i rekla bih da je to negdje zasada, što se tiče očekivanja'', govori Bojana Banda.



''Tako da ću se truditi da u ovoj, u MasterChefu pokažem bosansko hercegovačka jela ali na malo moderniji način'', zaključila je Selma.

Sedmero natjecatelja uspješno je izborilo svoje mjesto u MasterChef kuhinji. Pred njima su novi izazovi, a tko će im se još pridružiti u top 21 najboljih, ne propustite pratiti u novim epizodama MasterChefa.

