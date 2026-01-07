Poznata influencerica umrla nakon estetskog zahvata, policija pokrenula istragu

Svijet društvenih mreža zavijen je u crno nakon iznenadne smrti glamurozne influencerice Yulije Burtseve, koja je preminula nakon estetske operacije u Moskvi.

Influencerica Yulia Burtseva preminula je u dobi od 38 godina nakon što je podvrgnuta estetskom zahvatu u Moskvi.

Talijanska zvijezda društvenih mreža, koja je imala više od 74 tisuće pratitelja na Instagramu, podvrgnula se plastičnoj operaciji u privatnoj klinici 4. siječnja, prema navodima ruskog portala MSK1.

Navodi se da je hitno prevezena u bolnicu nakon što joj se zdravstveno stanje pogoršalo, gdje je kasnije proglašena mrtvom. Vlasti su otvorile kazneni postupak kako bi se ispitala moguća odgovornost zbog nemara, objavio je portal, prenosi Daily Mail.

''Istražitelji Istražnog odbora Moskve rade na mjestu događaja'', stoji u prevedenom priopćenju Moskovskoga istražnog odbora, koje je objavio MSK1.

''Potrebna službena i medicinska dokumentacija uskoro će biti zaplijenjena. Naložen je niz forenzičkih vještačenja, uključujući medicinsko.''

Burtseva je stekla velik broj obožavatelja dijeleći isječke iz svog obiteljskog života na internetu – opisujući odnos sa suprugom Giuseppeom i njihovom malom kćeri. Njezina posljednja objava na Instagramu datira od 5. prosinca, a na njoj se pojavljuje njezina kći.

Objava je od tada preplavljena komentarima pratitelja, koji su požurili izraziti sućut nakon što su saznali tragičnu vijest.

''Kako je život nepredvidiv'', ''Bože, njezina kći je sada bez majke, kako je bila lijepa, moja sućut obitelji i prijateljima'', ''Jadna… baš tužno! U šoku sam! Moja sućut obitelji'', ''Tragičan podsjetnik da nijedan zahvat nikada nije uistinu rutinski'', ''Šarmantna djevojka. Kako je moguće…'' neki su od tužnih komentara.

Prvog prosinca Burtseva je u videu objavljenom na Instagramu govorila o zahvatu kojem se podvrgnula u Samari u Rusiji. Objasnila je da je prije dvije godine u tom ruskom gradu ugradila ljuskice na sve zube jer liječnici u Napulju, gdje živi, nisu imali dovoljno iskustva.

