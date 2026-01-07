Usponi i padovi omiljenog detektiva: Propalim brakovima i sudskom dramom punio je tabloide

Glumačka karijera Davida Carusa bila je puna uspona i padova, kao i njegov privatni život.

David Caruso, glumac kojeg su milijuni gledatelja zapamtili po ulozi neponovljivog Horatia Cainea iz serije ''CSI: Miami'', danas slavi svoj 70. rođendan.

U spomenutoj seriji nastupio je u svih 232 epizode, a publiku je osvojio prepoznatljivim stilom, britkim replikama i stavom koji je postao zaštitni znak. Ipak, kada je serija završila 2012., Caruso je odlučio zatvoriti poglavlje javnog života i povukao se iz glume bez velike pompe, piše Daily Mail.

No, njegov put do zvijezda nije bio jednostavan. Iako je 1994. osvojio Zlatni globus i bio nominiran za Emmy za ulogu detektiva Johna Kellyja u seriji ''NYPD Blue'', ubrzo se povukao iz serije zbog nesuglasica oko ugovora. Filmska karijera nije mu donijela očekivani uspjeh – trileri ''Kiss of Death'' i ''Jade'' iz 1995. doživjeli su neuspjeh kod kritike, što je ozbiljno narušilo njegov status u Hollywoodu.

Unatoč tomu, vratio se u formi u filmu ''Proof of Life'' uz Russella Crowea i Meg Ryan, ali pravu drugu priliku dobio je tek kad se vratio televiziji i ušao u legendu kao Horatio Caine.

Iza njega su tri propala braka. Prvi put je stao pred oltar 1979. godine kada se oženio s Cheri Maugans, a s njom je u braku bio do 1983. godine. Brzo nakon razvoda vjenčao se s Rachel Ticotin, s kojom je nakon godinu dana braka dobio kćer Gretu, a razveli su se 1987. godine.

Treći brak Caruso je sklopio 1996. godine sa stjuardesom Margaret Buckley, koja nije imala veze sa svijetom showbusinessa i nekoliko je puta naglasio kako mu je drago zbog toga. Međutim, ni taj brak nije bio dugog vijeka – razveli su se 2004. godine.

Zatim je na snimanju ''CSI: Miamija'' upoznao Lisu Marquez, s kojom je započeo vezu i s vremenom dobio dvoje djece. Čini se kako u ljubavi zaista nije imao sreće – njihova je veza završila na sudu nakon što ga je Liza tužila za nanošenje duševne boli i zbog prevare. Tvrdila je da ju je psihički zlostavljao, kontrolirao, bio posesivan i ljubomoran, dok je Caruso nju optužio za nevjeru.

Posljednjih se godina gotovo ništa ne zna o njegovu životu – Caruso je potpuno nestao iz javnosti. No povremeno se u javnosti pojavi poneka fotografija koja iznenadi njegove obožavatelje.

Kad se to dogodi, reakcije su burne – mnogi ne mogu vjerovati koliko se promijenio. U ležernom izdanju i s vidljivim tragovima vremena, David Caruso danas izgleda posve drukčije od televizijskog detektiva kojeg su obožavali milijuni.

