Leži na milijunima, a tek joj je 14 godina: Priča o djetetu globalnih ikona koje gradi svoj identitet!

Dok se mnoga nepo djeca oslanjaju na slavna prezimena, Blue Ivy Carter već je kao tinejdžerica dokazala da njezino ime vrijedi samo po sebi.

U svijetu slavnih u kojem slavno prezime često otvara vrata malo je djece koja su od samog rođenja nosila težinu globalne slave kao Blue Ivy Carter.

Kći Beyoncé i Jay-Z-ja, dvoje najutjecajnijih glazbenika današnjice i milijardera, rođena je u siječnju 2012., a već tada bilo je jasno da njezin život neće biti nimalo običan. Magazin TIME ubrzo ju je prozvao najpoznatijom bebom na svijetu, a medijska pažnja od tog trenutka nije jenjavala.

Blue Ivy Carter i Beyonce - 8 Foto: Afp

Blue Ivy Carter i Beyonce - 7 Foto: Afp

Blue Ivy odrasla je u svijetu u kojem su privatni zrakoplovi, luksuzne jahte i višemilijunske vile svakodnevica. Putovala je svijetom sa slavnim roditeljima, od Francuske i Hrvatske do Brazila, Tajlanda i Italije, a obitelj je čak jednom imala muzej Louvre zatvoren samo za sebe kako bi Beyoncé mogla snimati fotografije ispred "Mona Lise". U djetinjstvu je imala kolijevku vrijednu 15.000 dolara, Barbie lutku optočenu dijamantima i pristup luksuzu kakav većina ljudi nikada neće doživjeti.

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić pokazala obiteljske trenutke u ovoj pravoj zimskoj idili!

Ipak, unatoč svemu, Blue Ivy vrlo rano je pokazala da ne želi biti samo promatračica glamuroznog svijeta u kojem je odrasla. Njezina karijera započela je doslovno nekoliko sati nakon rođenja, kada su njezino disanje i prvi zvukovi uvršteni u pjesmu "Glory" njezina oca Jay-Z-ja. Time je postala najmlađa osoba ikad zabilježena na Billboardovoj ljestvici i osvojila svoj prvi Guinnessov rekord – prije nego što je naučila hodati.

Blue Ivy Carter i Beyonce - 6 Foto: Afp

Blue Ivy Carter i Beyonce - 9 Foto: Afp

Kako je rasla, tako je rasla i njezina uključenost u glazbu. Pojavila se kao dio zbora u pjesmi "Up&Up" grupe Coldplay, no pravi trenutak koji je promijenio percepciju javnosti dogodio se 2019. godine s pjesmom "Brown Skin Girl". U suradnji s majkom Beyoncé, Saint Jhnom i Wizkidom, Blue Ivy nije bila tek simpatičan dodatak – bila je supotpisnica pjesme. Projekt je osvojio Grammy, a tada devetogodišnja djevojčica postala je najmlađa dobitnica te prestižne nagrade u povijesti.

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje u Livakovićevu domu: Lijepa supruga našeg reprezentativca sve je otkrila fotkama

Uslijedili su MTV Video Music Awards, BET nagrade, NAACP Image Awards i Soul Train Music Awards, čime je Blue Ivy postala rijedak primjer djeteta slavnih roditelja koje je već u ranoj dobi ostvarilo konkretna, mjerljiva postignuća u industriji zabave. Paralelno s glazbom pokazivala je interes i za umjetnost, poznata po luksuznom ukusu i zapaženim licitacijama na humanitarnim gala večerima, gdje je sa samo šest godina ponudila 19.000 dolara za sliku Sidneyja Poitiera, a nekoliko godina kasnije i 80.000 dolara za dijamantne naušnice.

Blue Ivy Carter i Beyonce - 2 Foto: Afp

Blue Ivy Carter i Beyonce - 1 Foto: Afp

No njezini talenti nisu se zaustavili na glazbi. Godine 2024. Blue Ivy zakoračila je i u svijet filma debitirajući kao glasovna glumica u filmu ''Mufasa: Kralj lavova'', u kojem je posudila glas princezi Kiari. U intervjuima je iskreno priznala koliko joj taj projekt znači ističući koliko joj je važno da djevojke diljem svijeta u filmu mogu vidjeti i čuti nekoga tko izgleda poput njih.

''Kad bih svojoj mlađoj sebi rekla da sam u filmu, nikada si to ne bih povjerovala'', rekla je Blue u intervjuu za Disney Studios.

''Ovo je zaista nevjerojatno iskustvo i osjećam da su svi koji su dio ovoga iznimno susretljivi i podržavajući. Jako sam sretna što djevojke koje izgledaju poput mene diljem svijeta mogu gledati ovaj film i u njemu čuti i vidjeti sebe.''

Blue Ivy Carter i Beyonce - 5 Foto: Afp

Posljednjih godina posebno se istaknula kao plesačica. Tijekom Beyoncéinih turneja Renaissance i Cowboy Carter Blue Ivy je izašla na pozornicu pred desetke tisuća ljudi. Iako je u početku bila izložena surovim kritikama i ismijavanju na društvenim mrežama, umjesto povlačenja odabrala je rad. Mjesecima je trenirala i do šest sati dnevno s vrhunskim koreografima, usklađujući probe sa školom, što je rezultiralo dramatičnim napretkom i oduševljenjem publike, prenosi Daily Mail.

Sate plesa imala je s koreografom Amarijem Marshallom.

''Okružena je Beyoncéinim koreografima otkad je bila beba i tu je razvila ljubav prema plesu. Trenirala je s Amarijem, a probe su započele neposredno prije Božića. Vježbala je šest sati dnevno između školskih obveza i gledala majčine videe na YouTubeu. Nedavno je otkrila Destiny Fulfilled razdoblje. Lose My Breath jedan je od njezinih omiljenih videa. Stekla je novo poštovanje prema tome koliko Beyoncé naporno radi. Majka joj je heroina'', rekao je izvor za Daily Mail.

''Blue je čak sudjelovala i u dijelu kreativnog usmjerenja ove turneje'', rekao je izvor.

Pogledaji ovo Nekad i sad Ovaj nestašni dječak iz hit-serije danas ima 27 godina: ''Luke s bradom?!''

Beyoncé ju je kasnije imenovala sukapetanom plesa na svojoj turneji Renaissance vrijednoj 579 milijuna dolara.

''Nije dobila nikakav poseban tretman, ali je dio koreografije prilagođen kako bi bio primjeren djeci'', rekao je izvor.

Navodno su Beyoncé i Jay-Z u početku bili oprezni oko njezina pojavljivanja, ali su na kraju pristali na njezine molbe da sudjeluje.

''Bey i Jay bili su zabrinuti zbog njezine izloženosti javnosti i pristali su na nastup samo zato što ima dobre ocjene. Žele da bude svestrano dijete, pa su im nastupi jednako važni kao i školski uspjeh'', govori izvor.

Pogledaji ovo Celebrity Kći Tomislava Ivčića na poseban dan podijelila dosad neviđenu fotku s ocem

Marshall je ranije otkrila kako je Blue Ivy stalno davala pozitivne afirmacije i često joj pokazivala palac gore.

''Uvijek sam joj govorila da će, kako napredujemo, biti sve bolje, ali da moramo ostati posvećeni probama i ignorirati ono što svi govore'', prisjetila se njihova zajedničkog vremena u intervjuu za Toure Show prošle godine.

''Željela sam joj uvijek dati do znanja da ima vlastiti identitet i da je njezino ime – njezino ime. Njezin ugled je njezin jer ga je sama izgradila iako dolazi iz nasljeđa fenomenalnih, nevjerojatnih ljudi – ona će imati vlastitu ostavštinu.''

Njezin trud nije prošao nezapaženo – fanovi su je prozvali najvećim nepo djetetom svih vremena, dok su stručnjaci isticali njezinu disciplinu i profesionalizam. Iako je procijenjena neto vrijednost Blue Ivy već sada oko 500 milijuna dolara, njezini roditelji inzistiraju na obrazovanju i normalnosti koliko god je to moguće u njihovu svijetu. Nastupi su dopušteni samo uz dobre školske ocjene, a javni angažmani pomno se biraju.

Blue Ivy Carter danas predstavlja rijedak fenomen – dijete globalnih ikona koje se ne oslanja isključivo na obiteljsko ime, već vlastitim radom gradi identitet.

Blue Ivy Carter i Beyonce - 3 Foto: Afp

Blue Ivy Carter i Beyonce - 2 Foto: Afp

U vremenu kada se pojam nepo dijete često koristi s dozom cinizma, Blue Ivy ga je pretvorila u priču o talentu, disciplini i ambiciji. I dok je još uvijek tinejdžerica, jedno je sigurno – njezina karijera tek se zahuktava, a svijet će je još dugo gledati ne samo kao Beyoncéinu kćer, već kao zvijezdu za sebe.

Beyonce i Blue Ivy Carter - 4 Foto: Profimedia

Osim Blue Ivy, Beyonce i Jay-Z imaju još dvoje djece, blizance Rumi i Sira.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Seks-bomba 21. stoljeća osvanula na naslovnici kao od majke rođena!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Maja Šuput i Šime Elez pobjegli u raj: Pohvalili se romantičnim odmorom za početak 2026.!