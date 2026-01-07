Ovaj nestašni dječak iz hit-serije danas ima 27 godina: ''Luke s bradom?!''

Nova fotografija Nolana Goulda izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama jer ga mnogi obožavatelji na prvu nisu prepoznali.

Zvijezda serije ''Moderna obitelj'' Nolan Gould izgledao je neprepoznatljivo obožavateljima na posljednjoj objavi sa svojom televizijskom sestrom Ariel Winter i televizijskim ujakom Jessejem Tylerom Fergusonom.

Danas 27-godišnji glumac, koji je tumačio Lukea Dunphyja u hit-sitcomu koji se prikazivao od 2009. do 2020., izašao je na večeru sa svojim kolegama kako bi dočekali Novu godinu.

Kako bi zabilježili posebnu prigodu, trojac je pozirao za zajedničku fotografiju. Bivša dječja zvijezda danas ima bradu i dugu kosu, zbog čega ga brojni nisu prepoznali.

''Nova godina, novi ručak s obitelji'', napisao je Jesse u opisu.

Obožavatelji nisu mogli vjerovati Gouldovoj transformaciji i priznali su da ga gotovo nisu prepoznali.

''Brate, Luke izgleda toliko drukčije, ''Vau, nisam prepoznao Nolana ni na sekundu'', ''Luke s bradom?!?! Svi izgledaju sjajno'', ''Nisam ga uopće prepoznao bez onog zbunjenog izraza na licu'', ''Obožavam ova ponovna okupljanja, samo nastavite!'' neki su od komentara fanova.

Gouldov najnoviji glumački rad bio je 2023. godine kada se pojavio u filmovima ''Miranda’s Victim'', ''The Nana Project'' i ''Camp''.

Također je 2022. glumio studenta s nepoznatom bolešću u seriji ''Grey’s Anatomy'', uz Ellen Pompeo.

Tko je zapravo Nolan Gould?

Nolan Gould rođen je 28. listopada 1998. godine u New Yorku, u Sjedinjenim Američkim Državama. Odrastao je u kreativnoj i poticajnoj obitelji te je vrlo rano pokazao interes za glumu i umjetnost. Djetinjstvo je dijelom proveo putujući s obitelji, što mu je omogućilo široko obrazovanje i ranu zrelost u odnosu na vršnjake.

Već kao dječak započeo je glumačku karijeru pojavljujući se u reklamama i manjim filmskim ulogama. Pravi proboj dogodio se 2009. godine kada je dobio ulogu Lukea Dunphyja u hit-seriji ''Modern Family''.

Zanimljivo je da je, unatoč tomu što je na ekranu glumio pomalo naivnog i smušenog Lukea, Nolan u privatnom životu bio iznimno nadaren. Ima IQ od 150 i sa samo 13 godina položio je GED ispit, čime je formalno završio srednjoškolsko obrazovanje znatno ranije od većine svojih vršnjaka. Uz glumu, zanimao se za znanost, filozofiju i književnost.

U privatnom životu Nolan je poznat kao povučen, promišljen i intelektualno znatiželjan. Otvoreno je govorio o važnosti mentalnog zdravlja, samoprihvaćanja i traženja vlastitog identiteta nakon odrastanja u središtu pozornosti. Danas nosi dugu kosu i bradu, a njegov izgled i životni stil znatno se razlikuju od dječaka kojeg publika pamti iz serije.

