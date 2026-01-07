Maja Šuput i Šime Elez pobjegli u raj: Pohvalili se romantičnim odmor za početak 2026.!

Dok mnogi još uvijek hvataju ritam nakon blagdana, Maja Šuput novu godinu započela je u dalekoj Indoneziji, gdje s partnerom Šimom Elezom uživa u čarima čarobnog Ubuda.

Maja Šuput i njezin partner Šime Elez započeli su 2026. godinu daleko od svakodnevice – u pravom tropskom raju.

Popularna pjevačica na društvenim je mrežama podijelila niz fotografija iz Indonezije, točnije iz čarobnog Ubuda, gdje par uživa u zasluženom odmoru okružen bujnom prirodom.

Na objavljenim prizorima vidi se opuštena i sretna Maja u društvu partnera, a kadrovi s privatnog bazena okruženog zelenilom otkrivaju idiličnu atmosferu luksuznog resorta. Par ne skriva bliskost – od razigranih trenutaka uz bazen do romantičnih zagrljaja, sve odiše bezbrižnošću i zaljubljenošću.

Posebnu pažnju pratitelja privukle su fotografije na kojima Šime skače u bazen uživajući u pogledu na džunglu.

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: Instagram

Ubud je poznat kao kulturno i duhovno središte Balija, a čini se da je upravo to savršena kulisa za Majin i Šimin bijeg od obaveza.

''Ono kad se probudiš na Baliju'', poručila je Maja pokazavši i njenog sina Blooma koji je s njima na putovanju.

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

Bloom Tatarinov u Indoneziji Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

Sudeći po fotografijama, Maja i Šime maksimalno koriste svaki trenutak odmora, a njihovi fanovi ne skrivaju oduševljenje prizorima iz indonezijskog raja.

Jedno je sigurno – 2026. za Maju Šuput započela je u znaku sunca, ljubavi i potpune relaksacije.

Nedavno je za IN magazin progovorila o njihovoj romansi koja je obilježila 2025. godinu.

''Znaš, kad mi frendice kažu: ‘Brate mili, nisi nikad spavala, a tek sad.’ A tek sad ne stignem, stalno sam negdje, jurimo gore-dolje, ali jako je zabavno'', rekla je.

