Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu

Nenad Tatarinov pozirao je nasmiješen na dodjeli nagrada, a svi su primijetili jednu promjenu.

Nenad Tatarinov, bivši suprug Maje Šuput, nedavno je otvorio svoj profil na Instagramu, koji koristi isključivo u poslovne svrhe. Ipak, njegova najnovija objava privukla je pažnju javnosti.

Na fotografiji snimljenoj na jednoj svečanoj dodjeli nagrada Nenad pozira s osmijehom na licu i nagradom u ruci, a uz njega se nalazi plavuša u elegantnoj crnoj haljinici.

No ono što su mnogi odmah primijetili je njegova kosa, koja je sada primjetno tamnija nego inače. Godinama je bio prepoznatljiv po sijedoj kosi, no sada se čini da je napravio malu promjenu u imidžu.

"Hvala svim mojim klijentima na ukazanom povjerenju tijekom cijele ove godine", poručio je Nenad uz fotku.

Objava je prikupila i brojne komentare.

''Bravo, Nenade'', ''Čestitke'', ''Pomladio se'', ''Sretno'', ''Koliko mlađe čovjek izgleda, nevjerojatno'', dio je komentara s Instagrama.

Nakon razvoda Maja je pronašla novu ljubav, Šimu Eleza. Nedavno su bili u Dubaiju, a više saznajte OVDJE.

