Za nastup na svadbi milijarderske nasljednice J. Lo uzela nevjerojatnu cifru!

Latinodiva priredila je show za pamćenje – raskošni kostimi, senzualni pokreti i energija koja je raspametila svjetsku elitu.
Udaipur u Indiji ovoga je tjedna bio domaćin vjenčanja o kojem bruji svjetska javnost. Netra Mantena, kći indijskog farmaceutskog mogula, udala se za poduzetnika Vamsija Gadirajua, a glamuroznu ceremoniju obilježili su raskoš, slavna lica i – Jennifer Lopez, piše Daily Mail.
Latinodiva bila je i gošća i glavna glazbena atrakcija večeri, a tijekom nastupa promijenila je nekoliko blještavih i izazovnih kostima – od prozirnih kombinezona do uskih kreacija koje su jedva prekrivale tijelo, dodatno ističući njezinu prepoznatljivu figuru. Izvela je niz hitova, uključujući ''Waiting for Tonight'', ''On The Floor'' i ''Get Right'', te oduševila publiku energijom i koreografijom.
Jennifer Lopez Foto: Profimedia
Jennifer Lopez Foto: Profimedia
Dok je Lopez dominirala pozornicom, Donald Trump Jr. i njegova partnerica Bettina Anderson mamili su poglede u publici. Tijekom cijelog slavlja razmjenjivali su osmijehe i nježnosti, djelovali opušteno i zaljubljeno, a u jednom trenutku Bettina ga je čvrsto zagrlila, dok joj je on uzvraćao pogled pun ponosa.
Prema bliskim izvorima, njihov odnos postaje sve ozbiljniji, a šuška se i o mogućem vjenčanju.
"Don je zaljubljen u Bettinu. Prijateljima govori da je ona žena njegova života. Njegov otac je obožava, a svi smatraju da ima savršen modni stil'', rekao je izvor za Daily Mail.
Jennifer Lopez Foto: Profimedia
Lopez je svojom pojavom još jednom dokazala da je kraljica pozornice – i da su njezini nastupi sve samo ne jeftini. Za taj privatni angažman slavna pjevačica navodno je plaćena nevjerojatna dva milijuna dolara, piše Page Six.
Jennifer Lopez Foto: Profimedia
