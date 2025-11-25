Za nastup na svadbi milijarderske nasljednice J. Lo uzela nevjerojatnu cifru!

Latinodiva priredila je show za pamćenje – raskošni kostimi, senzualni pokreti i energija koja je raspametila svjetsku elitu.

Udaipur u Indiji ovoga je tjedna bio domaćin vjenčanja o kojem bruji svjetska javnost. Netra Mantena, kći indijskog farmaceutskog mogula, udala se za poduzetnika Vamsija Gadirajua, a glamuroznu ceremoniju obilježili su raskoš, slavna lica i – Jennifer Lopez, piše Daily Mail.

Latinodiva bila je i gošća i glavna glazbena atrakcija večeri, a tijekom nastupa promijenila je nekoliko blještavih i izazovnih kostima – od prozirnih kombinezona do uskih kreacija koje su jedva prekrivale tijelo, dodatno ističući njezinu prepoznatljivu figuru. Izvela je niz hitova, uključujući ''Waiting for Tonight'', ''On The Floor'' i ''Get Right'', te oduševila publiku energijom i koreografijom.

Dok je Lopez dominirala pozornicom, Donald Trump Jr. i njegova partnerica Bettina Anderson mamili su poglede u publici. Tijekom cijelog slavlja razmjenjivali su osmijehe i nježnosti, djelovali opušteno i zaljubljeno, a u jednom trenutku Bettina ga je čvrsto zagrlila, dok joj je on uzvraćao pogled pun ponosa.

Prema bliskim izvorima, njihov odnos postaje sve ozbiljniji, a šuška se i o mogućem vjenčanju.

"Don je zaljubljen u Bettinu. Prijateljima govori da je ona žena njegova života. Njegov otac je obožava, a svi smatraju da ima savršen modni stil'', rekao je izvor za Daily Mail.

Lopez je svojom pojavom još jednom dokazala da je kraljica pozornice – i da su njezini nastupi sve samo ne jeftini. Za taj privatni angažman slavna pjevačica navodno je plaćena nevjerojatna dva milijuna dolara, piše Page Six.

