Našu lijepu glumicu ne viđamo često, a medijsku pauzu prekinula je s opravdanim razlogom!

Iva Visković Križan prekinula je medijsku pauzu gostovanjem u spotu za novu pjesmu grupe Prljavo kazalište.
Iva Visković nekoć je bila zvijezda domaćih serija, no posljednjih godina je smanjila broj medijskih pojavljivanja.
Ipak, svoju medijsku pauzu nakratko je prekinula ovih dana i to zahvaljujući bendu Prljavo kazalište. Popularni sastav angažirao ju je za njihov novi spot "Parovi (Mali vodič za zaljubljene)", a njezini emotivni i suptilni izražaji lica savršeno su dočarali novi pjesmu Prljavaca. 41-godišnja glumica nimalo se nije promijenila od svojih najslavnijih dana, kada smo je svakodnevno pratili na malim ekranima.
Prljavo kazalište Foto: Igor CC Kelčec/PR
Makaranka je bila još na akademiji kada je dobila glavnu ulogu u jednoj seriji, nakon čega je paralelno gradila karijeru u serijama, filmovima i kazalištu. Dogodine ćemo je imati priliku gledati u filmu "Utrka života" redatelja Zorana Pribičevića o ocu koji je prisiljen natjecati se u opasnoj utrci kako bi zaradio za kćerinu tešku operaciju.
Iva Visković Foto: Neja Markičević/Cropix
Iva Visković Foto: Tomislav Miletić/Pixsell
Iva Visković Foto: Marko Todorov/Cropix
Glumicu se može pratiti i u predstavi Teatra &TD "Mrzim istinu", u kojoj glumi s Ivanom Roščić, Rakanom Rushaidatom i , koje su na rasporedu 19. i 20. prosinca.
Iva Visković Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Iva Visković Foto: Biljana Gaurina/Cropix
Iva Visković Foto: Goran Sebelic/Cropix
Iva se u veljači 2015. godine u tajnosti udala za kolegu Filipa Križana u zagrebačkoj Gradskoj vijećnici u krugu obitelji i bliskih prijatelja. Dva mjeseca kasnije na svijet je stigla njihova kći Mina, a otkako su osnovali obitelj, Iva i Filip uspješno čuvaju svoj privatni život daleko od očiju javnosti.
