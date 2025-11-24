Kako izgleda zgodni sin Blanke Mateše? Pohvalila se njegovim uspjehom

Blanka Mateša oduševila je svoje pratitelje objavom u kojoj je pokazala svog sina Roka i pohvalila se njegovim uspjehom.

Supruga Zlatka Mateše, 30 godina mlađa Blanka Mateša, privukla je pažnju najnovijom objavom na svom Instagramu.

Na spomenutoj društvenoj mreži objavila je fotografiju iz zračne luke, gdje je s velikim osmijehom i raširenih ruku dočekala mlađeg sina Roka. Vratio se kući Sjedinjenih Američkih Država, a Blanka se pohvalila njegovim uspjehom.

''Roko je položio ispite prvog semestra prije roka, sezona tenis turnira prvog semestra je gotova i došao je doma na praznike. A materi srce ko kuća'', napisala je na Instagramu.

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je kultni glumac, pamtit ćemo ga po jezivim horor-ulogama

Prizori majke i sina oduševili su njezine pratitelj.

''Zgodan nemoguće. Blago majci'', ''Predivni'', ''Veliki pozdrav Roku'', ''Bravo za sav uspjeh, a zgodan na majku'', ''Lijepi'', hvalili su ih pratitelji.

Blanka Mateša i sin Roko Foto: Instagram

Blanka Mateša i sin Roko Foto: Instagram

Inače, poznato je da Roko studira u SAD-u uz stipendiju koju je osigurao svojim sportskim talentom - tenisom. Blanka ga je dobila u braku s pokojnim profesorom Hrvojem Kačerom. Osim njega ima i sina Brunu.

Pogledaji ovo Celebrity Thompson poslao oštru poruku zagrebačkom gradonačelniku: ''Poručujem mu da ću...''

Galerija 23 23 23 23 23

Nedavno je Blanka istaknula detalj na tijelu za koji mnogi nisu ni znali da ga ima. O čemu se radi saznajte OVDJE.

Zlatko Mateša sa suprugom - 1 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj pohvalio se velikim napretkom!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Teniski as s 23 godine mlađom suprugom dočekao prinovu, ovo je njegovo peto dijete

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako je kraljica Camilla izgledala u mladosti? Ljubavnu priču s kraljem započela je još 70-ih