Kako izgleda zgodni sin Blanke Mateše? Pohvalila se njegovim uspjehom

Blanka Mateša oduševila je svoje pratitelje objavom u kojoj je pokazala svog sina Roka i pohvalila se njegovim uspjehom.
Na spomenutoj društvenoj mreži objavila je fotografiju iz zračne luke, gdje je s velikim osmijehom i raširenih ruku dočekala mlađeg sina Roka. Vratio se kući Sjedinjenih Američkih Država, a Blanka se pohvalila njegovim uspjehom.
''Roko je položio ispite prvog semestra prije roka, sezona tenis turnira prvog semestra je gotova i došao je doma na praznike. A materi srce ko kuća'', napisala je na Instagramu.
Prizori majke i sina oduševili su njezine pratitelj.
''Zgodan nemoguće. Blago majci'', ''Predivni'', ''Veliki pozdrav Roku'', ''Bravo za sav uspjeh, a zgodan na majku'', ''Lijepi'', hvalili su ih pratitelji.
Blanka Mateša i sin Roko Foto: Instagram
Inače, poznato je da Roko studira u SAD-u uz stipendiju koju je osigurao svojim sportskim talentom - tenisom. Blanka ga je dobila u braku s pokojnim profesorom Hrvojem Kačerom. Osim njega ima i sina Brunu.
