Blanka Mateša istaknula detalj na tijelu za koji mnogi nisu ni znali da ga ima

Blanka Mateša u kolovozu je otvorila profil na Instagramu, a već se prvom objavom našla u fokusu javnosti.

Supruga Zlatka Mateše, 30 godina mlađa Blanka Mateša, privukla je pažnju jednom objavom na Instagramu.

Naime, pokazala je detalj koji gotovo nikada ne dolazi do izražaja. Na fotografiji snimljenoj u prirodi Blanka pozira u elegantnom smeđem odijelu, no ono što je mnogima posebno zapelo za oko jest tetovaža na njezinoj nozi.

Ona se nalazi na njezinoj lijevoj nozi, tik iznad gležnja, a riječ je o tetovaži krunice koju ima oko nožnog zgloba.

''Svaki dan živim sa zahvalnošću. Radim, molim i volim. Život jedino tako ima smisao'', napisala je ispod fotke.

Blanka Mateša, Zlatko Mateša Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Inače, to nije jedina tetovaža kojom je ukrasila svoje tijelo.

''Svaka od njih ima određeno značenje za moj život. Krunica je trajni odraz moje predanosti vjeri. Druga tetovaža je posvećena mojim najdražim sinovima. Treća je krilo anđela, ženska kruna i slovo 'H'. Stavila sam je vjerujući da i tako mogu pomoći u ozdravljenju svog pokojnog supruga'', otkrila je svojedobno u intervjuu za Gloriju.

Zlatko Mateša sa suprugom - 3 Foto: Facebook

Zlatko Mateša, Blanka Mateša Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zlatko Mateša i Blanka Kačer Foto: Marko Lukunic/Pixsell

