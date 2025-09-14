Gdje su danas slavne blizanke koje smo obožavali? Razvile su posao vrijedan milijardu dolara!

Mary-Kate i Ashley Olsen danas žive povučeno i uspješno vode luksuzni modni brend The Row, dok su blještavilo showbusinessa zamijenile poslovnim uspjehom i privatnim mirom.

Mary-Kate i Ashley Olsen rijetko se pojavljuju u javnosti, no nedavno su viđene na jednom eventu u sklopu New York Fashion Weeka, gdje su prisustvovale zabavi koju su organizirali W Magazine i Bloomingdale’s.

Danas, s 39 godina, sestre Olsen izgledaju neprepoznatljivo u odnosu na dane kada su bile stalno u središtu pozornosti, povezane s glamourom i tračevima.

Mary-Kate i Ashley Olsen - 1 Foto: Profimedia

Mary-Kate i Ashley Olsen - 2 Foto: Profimedia

Iako su još u ranoj dobi postale svjetske zvijezde zahvaljujući ulozi Michelle Tanner u seriji "Full House", sestre su s vremenom odlučile napustiti svijet glume i medijske eksponiranosti. Umjesto toga, okrenule su se modi i danas vode luksuzni modni brend The Row, procijenjen na više od milijardu dolara.

Pogledaji ovo Celebrity Tko još može ovako nositi prozirnu čipku? Naš influencer iznenadio hrabrim izdanjem!

"Za mene su haljina i tko ju je dizajnirao bili nevjerojatno važni", rekla je Abby Champion za Vogue povodom svog vjenčanja s Patrickom Schwarzeneggerom – pri čemu su sestre Olsen sudjelovale u modnom savjetovanju, što dodatno potvrđuje njihov utjecaj u modnoj industriji.

Ashley i Mary-Kate Olsen - 3 Foto: Profimedia

Ashley i Mary-Kate Olsen - 5 Foto: Profimedia

Mary-Kate i Ashley osnovale su The Row 2006. godine u New Yorku, a brend danas prodaje odjeću, obuću i modne dodatke u više od 35 zemalja. Sve je počelo s kolekcijom od sedam pažljivo dizajniranih komada, uključujući savršeni T-shirt, tajice i kašmirsku haljinu, koje su odmah rasprodane u Barneys New Yorku. Uslijedilo je širenje na tržišta u Parizu, Londonu i Tribeci.

Sestre Olsen (Foto: AFP) Foto: Afp

Mary-Kate i Ashley Olsen (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Kao i mnogi drugi brendovi, i The Row je bio pogođen pandemijom 2020. godine, no već 2021. ostvario je snažan povratak s procijenjenom godišnjom prodajom od 100 milijuna dolara. Obitelj iza brenda Chanel prošle je godine kupila udio u The Rowu, no sestre su zadržale većinsko vlasništvo.

Ashley i Mary-Kate Olsen - 2 Foto: Profimedia

U privatnom životu, Mary-Kate se od 2012. godine povezivala s Olivierom Sarkozyjem, bratom bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja. Par se zaručio 2014. i vjenčao u studenom 2015., u maloj, privatnoj ceremoniji u New Yorku. Njihov brak bio je iznimno diskretan, a mediji su izvještavali o "zdjelama punim cigareta" kao dijelu neobične atmosfere vjenčanja.

Pogledaji ovo Celebrity "Sramota za jednu majku da se tako snima?" Mama našeg nogometaša žestoko oplela po hejterima

"Imam supruga, dvoje posvojene djece i život; moram ići kući skuhati večeru. Vikendom jašem konje", izjavila je Mary-Kate u jednom od rijetkih intervjua za Porter magazin 2017.

Mary Kate i Ashley Olsen (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Par se razveo 2020. godine, a cijeli proces dodatno je zakomplicirala pandemija, zbog čega sudovi u New Yorku nisu primali zahtjeve osim u hitnim slučajevima.

Mary-Kate i Ashley Olsen (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Mary Kate i Ashley Olsen (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Galerija 20 20 20 20 20

Danas Mary-Kate i Ashley žive povučeno, daleko od bljeskova kamera, ali s čvrsto izgrađenim poslovnim carstvom i stilom života koji kombinira luksuz, kreativnost i osobni mir.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Poslušajte Balaševićevu Oliveru u izvedbi Majina Blooma: "Bit će velika zvijezda!"

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Objavljeni prvi prizori s vjenčanja Scwarzeneggerova sina, mladenkina vjenčanica je posebna priča!

Pogledaji ovo Celebrity Ed Sheeran neće zaboraviti Split, razlog se krije u jednom neočekivanom poklonu!