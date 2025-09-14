Tko još može ovako nositi prozirnu čipku? Naš influencer iznenadio hrabrim izdanjem!

Marco Cuccurin oduševio je pratitelje odvažnim modnim izdanjem u prozirnoj košulji i bisernim detaljima, a Instagram je gorio od komplimenata.

Marco Cuccurin, influencer i bivši natjecatelj "Plesa sa zvijezdama", ponovno je privukao pažnju modnim odabirom koji ne prolazi nezapaženo. Na fotografijama koje je podijelio na Instagramu pozira u bijeloj košulji od čipke i prozirne tkanine, s istaknutim rukavima i leđima koji otkrivaju kožu.

Elegantno, ali i hrabro izdanje upotpunio je decentnim nakitom – bisernom ogrlicom, visećom naušnicom i nekoliko prstenova, dok je šminka dodatno naglasila njegovu prepoznatljivu estetiku koja spaja nježnost i snagu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zavirite u raskošan dom bivšeg dinamovca i lijepe supruge, luksuz je mala riječ!

"Pa da zabilježimo čarobnu večer u Makedoniji i s postom na feedu. Košulja prozirnih rukava i leđa i sama tema koja je bila 'biseri', a za mene nova prilika za eksperimentiranje. A zadnja slika je realna slika mojih sljepljenih leđa jer sam nosio sintetiku pa čisto da ne mislite da je sve svuda savršeno jer nije", napisao je Marco u opisu, a pratitelji u komentarima nisu štedjeli komplimente.

Marco Cuccurin - 3 Foto: Marco Cuccurin/Instagram

Marco Cuccurin - 4 Foto: Marco Cuccurin/Instagram

"Ovo nije ljudski kako prebrutalno izgledaš", "Wow", "Vatra živa", "Zapalio Instagram", samo su neki od komentara.

Što mislite o Marcovom outfitu? Odlično mu stoji!

Nije po mom ukusu Odlično mu stoji!

Nije po mom ukusu Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Hlače koje je Kolinda Grabar-Kitarović nosila za važan događaj ukrale svu pozornost!

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 6 Foto: Privatni album

Cuccurin je još jednom potvrdio da se ne boji pomaknuti granice klasične muške mode i jasno pokazao da stil nema spol.

Galerija 25 25 25 25 25

Marco zbog bake staru kućicu pretvara u dom iz snova, a više pročitajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity "Sramota za jednu majku da se tako snima?" Mama našeg nogometaša žestoko oplela po hejterima

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kao sestre blizanke! Prizor Nine Badrić i Leonarde Boban u šetnji Zagrebom očarao prolaznike

Pogledaji ovo Preporuke U Šibenik uplovio elitni kruzer, ove cijene su za one kojima je luksuz stil života!