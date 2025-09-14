U Šibenik uplovio elitni kruzer, ove cijene su za one kojima je luksuz stil života!

U Šibenik je uplovio luksuzni kruzer L'Austral, koji za cijene od 930 do 2630 eura po noći nudi ekskluzivno krstarenje Jadranom u stilu vrhunskog boutique hotela.
Na šibensku rivu stigao je L'Austral, ekskluzivni kruzer iz flote francuske kompanije Ponant, koji osmodnevnim itinerarom istražuje obale Jadrana od zapadne do istočne strane.
Kruzer L'Austral u Šibeniku - 4 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell
Cijene putovanja na ovom brodu kreću se od oko 6500 do čak 18.450 eura, što znači da i najpovoljniji aranžmani iznose između 930 i 2630 eura po noći po osobi.
Kruzer L'Austral u Šibeniku - 3 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell
Kruzer L'Austral u Šibeniku - 2 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell
Brod dug više od 140 metara može primiti do 264 putnika u 132 kabine, a gostima nudi sve što jedan vrhunski boutique hotel na moru može pružiti – od francuske gastronomije i spa tretmana do bazena, kazališta i diskretno uređenih barova.
Kruzer L'Austral u Šibeniku - 1 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell
Riječ je o doživljaju rezerviranom za one koji luksuz doživljavaju kao stil života.
