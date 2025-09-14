U Šibenik uplovio elitni kruzer, ove cijene su za one kojima je luksuz stil života!

U Šibenik je uplovio luksuzni kruzer L'Austral, koji za cijene od 930 do 2630 eura po noći nudi ekskluzivno krstarenje Jadranom u stilu vrhunskog boutique hotela.

Na šibensku rivu stigao je L'Austral, ekskluzivni kruzer iz flote francuske kompanije Ponant, koji osmodnevnim itinerarom istražuje obale Jadrana od zapadne do istočne strane.

Kruzer L'Austral u Šibeniku - 4 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Cijene putovanja na ovom brodu kreću se od oko 6500 do čak 18.450 eura, što znači da i najpovoljniji aranžmani iznose između 930 i 2630 eura po noći po osobi.

Pogledaji ovo Celebrity Severina se javila s juga Italije u outfitu o kojem ama baš svi pričaju!

Kruzer L'Austral u Šibeniku - 3 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Kruzer L'Austral u Šibeniku - 2 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Brod dug više od 140 metara može primiti do 264 putnika u 132 kabine, a gostima nudi sve što jedan vrhunski boutique hotel na moru može pružiti – od francuske gastronomije i spa tretmana do bazena, kazališta i diskretno uređenih barova.

Pogledaji ovo Celebrity Kao sestre blizanke! Prizor Nine Badrić i Leonarde Boban u šetnji Zagrebom očarao prolaznike

Kruzer L'Austral u Šibeniku - 1 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Mislite li da su cijene pretjerane? Tko ima - nek izvoli!

Definitivno, ovo je baš pretjerivanje Tko ima - nek izvoli!

Definitivno, ovo je baš pretjerivanje Ukupno glasova:

Riječ je o doživljaju rezerviranom za one koji luksuz doživljavaju kao stil života.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Zavirite u raskošan dom bivšeg dinamovca i lijepe supruge, luksuz je mala riječ!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hlače koje je Kolinda Grabar-Kitarović nosila za važan događaj ukrale svu pozornost!

Pogledaji ovo Clubzone Vatromet, laseri i rave ekstaza: Scooter u Zagrebu priredio noć za pamćenje!