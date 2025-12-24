Jeste li je primijetili? Fanovi su uočili grešku u prvim minutama nove sezone hit-serije!

Već prva epizoda nove sezone "Emily u Parizu" izazvala je komentare na društvenim mrežama zbog jedne greške.

Nova sezona hit-serije "Emily u Parizu" tek je stigla na Netflix, a obožavatelji su već primijetili veliku pogrešku, i to samo nekoliko minuta nakon početka prve epizode.

Serija s Lily Collins u glavnoj ulozi dugo je iščekivala povratak, a peta sezona nastavlja priču ondje gdje je stala – u Rimu, s Emily i njezinim novim ljubavnim partnerom Marcellom. No dok se njihova romansa razvija, jedan detalj nije prošao nezapaženo kod gledatelja oštrog oka.

"Emily u Parizu" - 1 Foto: Netflix screenshot

U jednoj od ranih scena Emily i Marcello odlaze u jesensku šetnju rimskim zaleđem. Emily je pritom odjevena u upečatljiv zeleni komplet s visokim potpeticama, koje su nakon šetnje blatnjave i uništene. Međutim, u kratkom kadru iz ptičje perspektive, Emily se iznenada pojavljuje u zelenim gumenim čizmama do koljena, jednakima kakve nose i ostale žene u sceni, da bi se već u sljedećem kadru ponovno vratila u potpetice.

Comment

byu/SingularFirefly from discussion

inEmilyInParis

Pogledaji ovo Celebrity Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo

Gledatelji su tu očitu grešku u kontinuitetu odmah komentirali na društvenim mrežama i Redditu. Jedan fan napisao je kako je pogrešku uočio već 12 minuta nakon početka epizode, a drugi su se složili da su i sami primijetili da je Emily "na trenutak bila u čizmama".

"Emily u Parizu" - 2 Foto: Netflix screenshot

Unatoč grešci, nova sezona serije izazvala je veliko zanimanje. Lily Collins povodom izlaska novih epizoda podijelila je i niz fotografija iza kulisa sa snimanja u Parizu te zahvalila kolegama i obožavateljima na podršci. Na fotografijama se može vidjeti opuštena atmosfera na setu, raskošni outfiti i prepoznatljiva pariška kulisa.

"Emily u Parizu" - 3 Foto: Netflix screenshot

Iako je serija poznata po glamuru, modi i romantičnim zapletima, čini se da su upravo sitni propusti ono što najbrže privuče pozornost vjernih fanova, pogotovo kada se dogode već u prvim minutama nove sezone.

Već sama najava šokirala je mnoge, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Zašto je nekada najljepša sportašica svijeta nestala iz javnosti? Mir je izgradila uz fatalnog pjevača

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Blagdani Jelene Rozge rezervirani su za dečka Ivana Huljića i obitelj: ''Bude nam lijepo i guštamo''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je 19 godina mlađa supruga slovenskog premijera? Vatrenim izdanjem ukrala je poglede

Pogledaji ovo Celebrity Prava poslastica za fotografe! 30 godina mlađa djevojka slavnog šarmera snimljena u tangama na plaži