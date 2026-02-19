Priča o zavodniku s malih ekrana: Šuškalo se da ljubi 20 godinu mlađu nasljednicu slavnog para

Manuel Garcia-Rulfo osvojio je publiku ulogom šarmantnog odvjetnika u seriji ''Odvjetnik iz Lincolna'', no interes za 44-godišnjeg glumca ne staje samo na malim ekranima.

Nova sezona serije ''Odvjetnik iz Lincolna'' ponovno je privukla veliku pozornost gledatelja, a interes za ovu napetu pravnu dramu ne jenjava ni u Hrvatskoj. Serija koja već sezonama drži publiku uz ekrane ponovno je u fokusu, a posebnu pažnju izaziva njezin glavni glumac.

U središtu priče je Mickey Haller, karizmatični odvjetnik iz Los Angelesa koji svoje slučajeve vodi iz stražnjeg sjedala Lincolna. Lik tumači meksički glumac Manuel Garcia-Rulfo, čije je ime zahvaljujući ovoj ulozi postalo poznato široj publici.

Kao dječak, nije sanjao o velikim filmskim platnima niti o karijeri u Hollywoodu - imao je posve drugačije planove. Odrastao je u obitelji u kojoj su kamere i fotografija bile dio svakodnevice, a njegova prva velika strast bile su – životinje.

''Još kao jako mlad znao sam da me privlače kamere, jer su moj otac i djed voljeli fotografiju. Imao sam poseban odnos prema životinjama. Bio sam opsjednut National Geographicom, u vrijeme kad su izlazile VHS kazete. Imao sam cijelu kolekciju i san mi je bio postati fotograf divljih životinja'', rekao je jednom prilikom za Hola.

No oko dvanaeste godine dogodio se neočekivani preokret. Upravo tada počela je njegova opsesija filmom.

''Sjećam se da sam gledao ‘Ratove zvijezda’ kad god sam mogao, iznova i iznova. Tada je započela ta duboka fascinacija. Nije bilo baš uobičajeno – dok su se druga djeca igrala, ja sam gledao filmove'', ispričao je.

Ta zaljubljenost u film s godinama je prerasla u ozbiljnu ambiciju. 44-godišnji Manueldanas se ubraja među najuspješnije meksičke glumce koji su ostvarili zapaženu karijeru u Hollywoodu. Od 2012. godine utjelovio je niz upečatljivih likova te dijelio kadar s velikim imenima svjetske kinematografije.

Publika ga pamti po ulozi uz Willema Dafoea u filmu ''The Magnificent Seven'', kao i po suradnji s Tomom Hanksom u filmu ''A Man Called Otto''. Pojavio se i u filmskom hitu ''Jurassic World: Rebirth'' čime je dodatno proširio svoju međunarodnu prepoznatljivost.

Dok mu karijera u Hollywoodu ide uzlaznom putanjom, javnost sve više zanima i njegov privatni život, piše Hola. Posljednjih ga se godina povezivalo s Audrey McGraw, 24-godišnjom kćeri glazbenih zvijezda Faith Hill i Tima McGrawa. Audrey, koja uspješno gradi pjevačku karijeru i slijedi stope svojih megapopularnih roditelja, i Manuel od početka su birali diskretnost, no društvene mreže ipak su otkrile prve naznake njihove bliskosti.

U lipnju 2023. Audrey je na Instagramu objavila fotografiju neidentificiranog muškarca koji iz ležaljke pruža ruke prema kameri. Već mjesec dana kasnije, Manuel je podijelio jednako zagonetnu fotografiju žene koja rukama prekriva lice dok pozira iza prozirne zavjese. Iako nitko nije bio označen, Audrey je u komentarima ostavila emotikon srce.

Od tada su nastavili dijeliti suptilne i pažljivo dozirane trenutke iz privatnog života. U ožujku 2024. Audrey je objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj gleda u Manuela, koji je bio okrenut leđima kameri. Iako svoju ljubav ne eksponiraju često, čini se da su uspjeli pronaći ravnotežu između privatnosti i javnog interesa.

