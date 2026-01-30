Duško Lokin raspričao se o svom nećaku, koji je naš rukometaš: "To je jedan prekrasan dečko"

Duško Lokin, koji i u 83. godini neumorno stvara i nastupa, u gostovanju na Happy FM-u govorio je o novim albumima, ljubavi prema moru i Zadru, obitelji kao životnom sidru i ponosu zbog uspjeha svog nećaka, rukometaša Luke Lovre Klarice.

Legendarni pjevač zabavne glazbe, Duško Lokin, gostovao je u emisiji "Special Happy Show" na Happy FM-u i u prepoznatljivo vedrom tonu voditelju Dini Termanu otvoreno pričao o novim albumima, ljubavi prema Zadru i moru, snazi publike, obitelji, sportu, ali i o vremenu u kojem živimo.

"Ono što se promijenilo od mog posljednjeg gostovanja kod vas je da sam izbacio dva albuma. To je za ljude koji se bave glazbom, pjevača, velika stvar jer to znači da se radi. Bez pjesama, bez albuma znači da si u penziji, a ja, hvala Bogu, još nisam u penziji. Stvarno ne mirujem. Radim punom parom", rekao je Lokin, koji će u lipnju napuniti 83 godine.

Govoreći o publici, Lokin je naglasio da je upravo ona razlog zbog kojeg se pjevač mijenja čim stane pred mikrofon.

"Koji put sam umoran, koji put nisam raspoložen, kao i svi ljudi. A moraš pjevati, moraš zabavljati ljude. I onda mi moji dečki kažu kako sam jedva došao na binu, ali čim dobijem mikrofon, da sam druga osoba, pukne me adrenalin."

Dotaknuo se mora, koje je obilježilo njegov život još prije glazbe.

"Ja sam najprije bio pomorac, završio sam pomorsku školu i plovio skoro dvije godine, ali znate ono 'hvali more, drži se kraja'. Hvalio sam more i hvalim ga i danas, ali se debelo držim kraja", rekao je i usporedio morske i glazbene valove: "Kad sam zaplovio tim valovima zabavne glazbe, to je bilo 1969. godine... I još uvijek se ljuškam na njima. Koji put uz maestral, koji put uz tramontanu, koji put uz buru, ali ja plovim i dalje."

Posebno emotivno govorio je o rodnom Zadru.

"Naravno da je kvalitetniji život dolje iako je i tamo već velika gužva. Ali ipak je more... Zagreb ima smog, zrak koji nije te kvalitete, a Zadar ima kvalitetan zrak. Kad se i pojavi nešto, puhne bura, ona ne nosi samo smog nego nosi i ljude i brodove, sve živo", rekao je ističući koliko mu more znači psihički.

"Moja kuća je 20 – 30 metara od mora. Izađem iz stana, gaćice i spustim se niz stepenice na plažu Kolovare. Samo sjesti na plažu i slušati more je nešto posebno."

Ipak, Lokinu je najveći oslonac obitelj.

"Imam prekrasnu kćer, prekrasnu unuku, prekrasnu praunuku i praunuka, zeta... To bi i bez glazbe već bio smisao života", priznaje.

U sportskom ozračju emisije, prateći utakmicu hrvatske rukometne reprezentacije, pjevač je s posebnim ponosom govorio o rukometašu Luki Lovri Klarici, koji se s timom izborio za prolazak u polufinale Europskog prvenstva.

"Od srca čestitam našim rukometašima i svim navijačima, a posebno svom nećaku Luki Lovri Klarici. Moja sestra je njegova baka. Jako dobro igra. Ne zato što je moj najbliži rođak, ali moram reći da je to jedan prekrasan dečko. Toliko pristojnosti, toliko uljudnosti, toliko discipline, to je nevjerojatno", rekao je ističući koliko cijeni sport i vrijednosti koje on donosi.

